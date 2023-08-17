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中職／鄭兆行初見林子偉瘦瘦乾乾 猿隊重逢變得超壯

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊教練鄭兆行對林子偉評價高，一定可以刺激內部競爭。記者藍宗標／攝影
猿隊教練鄭兆行對林子偉評價高，一定可以刺激內部競爭。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊「新兵」林子偉今天首次在桃園球練球，全力備戰後天對統一獅隊之戰，猿隊內野守備跑壘教練鄭兆行說：「過去在義大犀牛隊時期就看過林子偉，當時才18歲，運動能力就很好，現在變得更壯，很值得期待。」

林子偉返台首戰後天在桃園主場亮相，將以內野守備為主，鄭兆行看過他的守備，認為「沒有絕對的型，但手感超好」，感覺很自在、本身運動能力很好。

鄭兆行過去在犀牛隊時期，林子偉正要展開旅美生涯，沒想到今年在猿隊重逢，他說：「以前林子偉就是瘦瘦乾乾，守備瀟灑自在，2015年和張育成一起打亞洲錦標賽已經變壯，現在更強壯了。」

林子偉第一天練球狀況，鄭兆行認為很不錯，接下來就看比賽狀況；他表示，林子偉以前打擊看起來「軟軟的」，不是很用力、球就一直飛，身體協調性真的不錯。

鄭兆行也知林子偉早晚會回台灣發展，他說：「不只猿隊，每隊都需要這種好手，也可刺激內部競爭，有了這種化學效應，球隊一瞬間就有可能衝上去。」

鄭兆行坦言，現在年輕球員的能力太好，都是競爭來的，青棒生態已經完全不一樣。

林子偉 鄭兆行 樂天桃猿

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