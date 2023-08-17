中職／林子偉19日首戰熟悉獅隊 林岱安準備好擁抱

樂天桃猿隊迎來大聯盟級野手林子偉助陣，19日初登場的對手剛好是熟悉的統一獅隊，堂哥林岱安如果當天有上場，想要給林子偉一個擁抱，這是兩人第1次在中職場上相遇。

林子偉旅美時期休賽季期間，因家住南部加上親戚林岱安也在，常與獅隊一同練習，結果在中職的初登場就是對上獅隊，林岱安表示：「很恭喜他，在國外繞了一大圈之後，能夠回到台灣打球，應該感觸滿深的。」

獅隊總教練林岳平對林子偉很熟悉，今年經典賽時兩人也曾共事，餅總表示：「林子偉的場上機動性、身手都很好，是能力很好的選手，就看能不能在我們職棒場上發揮。」至於對戰林子偉的策略，林岳平老神在在，「台灣對戰頻繁，就看到時如何應變。」

獅隊目前捕手由林岱安、陳重羽分攤任務，還不確定當天林岱安會不會先發，但若真有機會上演堂兄弟同場較勁戲碼，林岱安說：「可能會給他一個擁抱吧，看情況，他說不定也不想。」

林岱安今年經典賽與林子偉一同為中華隊效力，再往前推就要到2010年世青賽中華隊並肩作戰，如今再次場上相遇，已從隊友變成對手。