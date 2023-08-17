日職／吳念庭被西武下放二軍 宋家豪後援演3上3下

日本職棒西武獅隊台灣選手吳念庭在今天被球隊下放二軍，並在二軍先發出賽，2打數沒有敲出安打，同一場比賽樂天金鷲隊台灣投手宋家豪也有登板，僅用11球就演出3上3下。

吳念庭近期在一軍出賽機會不多，最近一次於一軍出賽是在8月13日替補上場，並在今天被下放二軍，另外一名內野手渡部健人升上一軍。

西武獅二軍今天與樂天金鷲二軍交手的賽事，吳念庭先發打第4棒、擔任三壘手，2局下遭到三振，5局下擊出一壘滾地球出局，並在第6局退場。總計吳念庭2打數沒有敲出安打，目前在二軍打擊率3成58。

同場賽事樂天隊台灣投手宋家豪也有上場，在8局下登板後援，三振掉愛斗之後，讓山野邊翔擊出三壘方向滾地球出局，最後讓岸潤一郎擊出三壘平飛球出局。總計宋家豪用11球投1局，演出3上3下，沒有失分，最快球速144公里，目前在二軍防禦率4.00。

此戰樂天隊在3局上利用3次保送攻占滿壘，接著橫尾俊建敲出安打，帶有2分打點，銀次擊出高飛犧牲打再得1分；雖然7局下西武反攻2分，不過最終樂天隊二軍還是以3比2擊敗西武隊二軍。