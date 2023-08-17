日職／吳念庭被西武下放二軍 宋家豪後援演3上3下
日本職棒西武獅隊台灣選手吳念庭在今天被球隊下放二軍，並在二軍先發出賽，2打數沒有敲出安打，同一場比賽樂天金鷲隊台灣投手宋家豪也有登板，僅用11球就演出3上3下。
吳念庭近期在一軍出賽機會不多，最近一次於一軍出賽是在8月13日替補上場，並在今天被下放二軍，另外一名內野手渡部健人升上一軍。
西武獅二軍今天與樂天金鷲二軍交手的賽事，吳念庭先發打第4棒、擔任三壘手，2局下遭到三振，5局下擊出一壘滾地球出局，並在第6局退場。總計吳念庭2打數沒有敲出安打，目前在二軍打擊率3成58。
同場賽事樂天隊台灣投手宋家豪也有上場，在8局下登板後援，三振掉愛斗之後，讓山野邊翔擊出三壘方向滾地球出局，最後讓岸潤一郎擊出三壘平飛球出局。總計宋家豪用11球投1局，演出3上3下，沒有失分，最快球速144公里，目前在二軍防禦率4.00。
此戰樂天隊在3局上利用3次保送攻占滿壘，接著橫尾俊建敲出安打，帶有2分打點，銀次擊出高飛犧牲打再得1分；雖然7局下西武反攻2分，不過最終樂天隊二軍還是以3比2擊敗西武隊二軍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言