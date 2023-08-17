中職／當伍鐸備案的龍隊新洋投下周到 葉總不看資歷看實力

味全龍隊伍鐸傷勢未明下，亟需洋投備案，今天補進26歲右投史密斯（暫譯，Tucker Smith），龍隊總教練葉君璋表示，曾看過他的投球影片，擁有94到90哩的球速，投球內容是好的。

美國獨立聯盟三河城飛鷹隊（Aigles de Trois-Rivières）今天宣布，陣中投手史密斯的合約被中華職棒味全龍隊買斷，味全領隊丁仲緯表示：「目前正在程序中，還在等待工作簽證、體檢等，預計下周來台。」

史密斯2021年大學畢業後未進入美職體系，直接到獨立聯盟打拚，也曾到澳洲職棒效力伯斯熱火隊，今年球季在邊疆聯盟的三河城飛鷹隊，出賽19場有17場先發，拿下7勝7敗、防禦率3.63，109局送出82次三振、15次保送。

葉總表示，史密斯的資歷雖沒有特別好，但投球內容是好的，「球速、控球都不錯。」由於洋將831登錄期限將至，「伍鐸情況還不明確，要找一個來準備。」

伍鐸因為肩膀傷勢遲遲無法出賽，龍隊目前可用洋投剩下鋼龍、布里悍、錡龍，因此找來史密斯待命，丁仲緯也透露，目前雖然只有1個新戰力，但也還有3、4位在觀察。