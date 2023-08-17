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棒球／南韓23日將派員來台情蒐6天 韓媒稱中華隊召集最強陣容

聯合新聞網／ 綜合報導
業餘為主的中華隊在上屆亞運曾擊敗韓職為主體的南韓。 報系資料照
業餘為主的中華隊在上屆亞運曾擊敗韓職為主體的南韓。 報系資料照

杭州亞運9月下旬展開，南韓隊將力拼棒球項目4連霸，據《韓聯社》報導，南韓23日將派員來台情蒐6天。

《韓聯社》指出，本屆亞運棒球呈現三強爭霸局面，此次將派員來台情蒐，成員有情蒐組長趙啓顕、總教練柳仲逸及4名教練團成員，將在台灣展開長達6天的情蒐，關注參加亞運的中職球員。

上個月日本在進行城市對抗賽，南韓就有派員前往東京，觀察即將參加亞運的社會人選手。該報導分析，日本以社會人為主，陣容不是金牌候補。中華隊這次由中華職棒、業餘及小聯盟選手組成，為了奪冠同時享受兵役優惠，召集最強陣容。

南韓這次則要擺脫兵役優惠代表隊的批評，因此這次主要召集21到25歲、年資4年以下的球員，另外有3名29歲以下外卡，由於年齡和年資，經驗及實力將不如歷屆代表隊。

文末指出，如果南韓這些年輕選手可以在亞運完成4連霸，能為南韓棒球注入希望；如果戰績不佳，將再次證明南韓棒球的薄弱，因此教練團壓力不小。

杭州亞運棒球

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