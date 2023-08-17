日職／成「地獄來的英雄」 王柏融最感謝二軍打教

日職火腿隊「大王」王柏融經歷322天重返一軍，首打席就敲出2分打點三壘安打，幫助球隊6：0擊敗羅德隊，被日本媒體形容是「地獄走上來的台灣英雄」，王柏融珍惜在火腿隊打球的時光，更感謝二軍打擊教練佐藤友亮的協助。

王柏融去年季後被火腿隊戰力外，之後簽下育成合約在二軍努力練習、等待機會，7月30日終於轉為支配下的正式球員，並在本月15日被升上一軍，昨天的初登場就為球隊建功，3打數1安打、2分打點成績站上英雄訪問台。

王柏融表示，今年從育成開始，到支配下、升上一軍，「第一個打席就敲出安打，是很新鮮的感覺，也要感謝在低迷狀態中仍不斷努力的自己。」

今年長時間待在二軍，王柏融很感謝教練佐藤友亮的協助，「全體練習以外的時間，他陪著我一起做各式各樣的訓練，對心理上的支持也很重要，每天每天的修正，才有現在的結果，非常感謝他。」

佐藤友亮指出，目標是找回王柏融當初在台灣打出「四割」成績最好的打擊姿勢，因此訓練時會針對各個細節去修正，例如揮棒軌跡等等，「到現在為止的辛苦，我想只有我跟他知道。」

佐藤友亮表示，王柏融這過程中「一生懸命」般的努力，尤其又有支配下期限的限制，「對他來說真的不容易，他也做得很好。」

回歸一軍的首戰就敲出重要的安打，王柏融感謝火腿隊球團提供機會，「很珍惜為火腿隊打球的機會，這是值得紀念的一天，接下來還是會每天練習，無論結果好壞，要把這些都刻印在心中去努力。」