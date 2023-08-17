快訊

快檢查！FBI曝手機「8大徵兆」恐被詐騙中 APP恐害你存款噴光

空軍不想提的黑歷史 老蔣為何要組敢死隊炸日本航艦？

馬國畢酒駕鞠躬13秒道歉認犯「低級錯誤」 檢方緩起訴1年、繳4萬元入庫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／成「地獄來的英雄」 王柏融最感謝二軍打教

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融重返一軍首戰就站上英雄舞台，賽後感謝二軍打擊教練佐藤友亮的協助。截圖自推特
王柏融重返一軍首戰就站上英雄舞台，賽後感謝二軍打擊教練佐藤友亮的協助。截圖自推特

日職火腿隊「大王」王柏融經歷322天重返一軍，首打席就敲出2分打點三壘安打，幫助球隊6：0擊敗羅德隊，被日本媒體形容是「地獄走上來的台灣英雄」，王柏融珍惜在火腿隊打球的時光，更感謝二軍打擊教練佐藤友亮的協助。

王柏融去年季後被火腿隊戰力外，之後簽下育成合約在二軍努力練習、等待機會，7月30日終於轉為支配下的正式球員，並在本月15日被升上一軍，昨天的初登場就為球隊建功，3打數1安打、2分打點成績站上英雄訪問台。

王柏融表示，今年從育成開始，到支配下、升上一軍，「第一個打席就敲出安打，是很新鮮的感覺，也要感謝在低迷狀態中仍不斷努力的自己。」

今年長時間待在二軍，王柏融很感謝教練佐藤友亮的協助，「全體練習以外的時間，他陪著我一起做各式各樣的訓練，對心理上的支持也很重要，每天每天的修正，才有現在的結果，非常感謝他。」

佐藤友亮指出，目標是找回王柏融當初在台灣打出「四割」成績最好的打擊姿勢，因此訓練時會針對各個細節去修正，例如揮棒軌跡等等，「到現在為止的辛苦，我想只有我跟他知道。」

佐藤友亮表示，王柏融這過程中「一生懸命」般的努力，尤其又有支配下期限的限制，「對他來說真的不容易，他也做得很好。」

回歸一軍的首戰就敲出重要的安打，王柏融感謝火腿隊球團提供機會，「很珍惜為火腿隊打球的機會，這是值得紀念的一天，接下來還是會每天練習，無論結果好壞，要把這些都刻印在心中去努力。」

王柏融 火腿

延伸閱讀

日職／為王柏融瘋狂 新庄剛志：最後打席應把球打到台灣去

日職／三壘打成起爆劑 王柏融站上英雄訪問台：久違了

日職／相隔322天敲安就是三壘打 王柏融：超爽的！

日職／重返一軍首打席就是2分打點三壘打 王柏融開心笑了

相關新聞

日職／成「地獄來的英雄」 王柏融最感謝二軍打教

日職火腿隊「大王」王柏融經歷322天重返一軍，首打席就敲出2分打點三壘安打，幫助球隊6：0擊敗羅德隊，被日本媒體形容是「...

日職／為王柏融瘋狂 新庄剛志：最後打席應把球打到台灣去

日職火腿隊「大王」王柏融本季一軍初登場，就以一支石破天驚的三壘打震撼台灣球迷，就連監督新庄剛志都另眼相看，還期待他最後打...

中職／獅隊次數已用完 林岳平向葉總「借」挑戰引球迷熱議

味全龍隊與統一獅隊昨晚在天母棒球場交手，8局上獅隊教頭林岳平想挑戰，無奈已用完2次挑戰，他將眼神轉到對手休息室，與龍隊教頭葉君璋趣味互動，引發球迷熱議。 8局上獅隊打者林子豪擊出游擊方向滾地球，

中職／林子偉披猿25號球衣 月薪破鋒哥紀錄但全壘打不敢想

樂天桃猿隊透過交易換進重量級野手林子偉，昨天公布簽下2年又4.5個月合約、總額3100萬元，月薪超越「鋒哥」，談到場上要...

中職／新加入的指叉 陳克羿混淆兄弟晉升新人王候選

樂天桃猿隊陳克羿今晚對中信兄弟隊投出7局無失分表現，關鍵是一顆新練上手的指叉球，幫助球隊以3：1拿下勝利，陳克羿今年對戰...

中職／12安狂攻13分 味全用球棒打倒統一

味全龍隊與統一獅隊今晚在天母棒球場交手，前5局的低比數戰役到後段畫風丕變，龍隊靠著單局8分狂攻，以13：7擊敗獅隊，吉力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦