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中職／獅隊次數已用完 林岳平向葉總「借」挑戰引球迷熱議
味全龍隊與統一獅隊昨晚在天母棒球場交手，8局上獅隊教頭林岳平想挑戰，無奈已用完2次挑戰，他將眼神轉到對手休息室，與龍隊教頭葉君璋趣味互動，引發球迷熱議。
8局上獅隊打者林子豪擊出游擊方向滾地球，雖林子豪有機會安全上壘，但一壘審判定這球出局。
獅隊前7局已用完挑戰，此時林岳平轉向龍隊休息室比手畫腳，還露出燦笑，似乎想跟對手「借」一次挑戰。葉君璋見狀後也點頭回應，並做出數錢的動作。當然挑戰次數不能借，林子豪出局，比賽也繼續進行。
兩隊教頭眉來眼去的畫面被放到網路，有球迷認為葉總是在比愛心，其他球迷則說，「男孩的快樂就是這麼簡單」、「超可愛的兩位總欸，在電視前看到噴笑」、「裁判要加油」。還有人開玩笑表示，「挑戰是不能交易！但沒說不能用送的」、「轉讓一個挑戰給你」，可能是在暗指林子偉交易案進行方式。
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