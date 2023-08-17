中職／林子偉披猿25號球衣 月薪破鋒哥紀錄

樂天桃猿隊透過交易換進重量級野手林子偉，昨天公布簽下2年又4.5個月合約、總額3100萬元，月薪超越「鋒哥」，談到場上要不要以陳金鋒為目標，林子偉笑說：「他的紀錄太難破了。」

猿隊領隊浦韋青親自為林子偉穿上25號球衣，並頒贈「天之驕子」匾額，歡迎這位樂「天」的孩「子」加入，只不過對於合約內容不便多作透露，初登場日期訂在19日主場對統一獅隊之戰。

浦韋青僅透露，林子偉月薪超過當年陳金鋒的數字，加上激勵獎金破百萬；2005年底陳金鋒加入La new熊隊時，簽下3年3000萬元合約，平均月薪83.3萬，在當時是超高水準，立下旅美返台野手首年最高月薪紀錄。

這是猿隊相隔17年再度網羅大聯盟級台灣野手，被問到是否有望挑戰陳金鋒紀錄？林子偉笑說，兩人形態不同，「我不是全壘打型的。」對林子偉來說，來到樂天就是要幫助球隊奪冠。

林子偉先透過選秀會被台鋼雄鷹隊選中，之後以交易方式來到猿隊，昨在加盟記者會先感謝台鋼肯定，及樂天球團促成交易，強調這次回台沒考慮太久，「看到台灣棒球一直在進步，我相信可以往好的方向前進。」