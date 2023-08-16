中職／12安狂攻13分 味全用球棒打倒統一

味全龍隊與統一獅隊今晚在天母棒球場交手，前5局的低比數戰役到後段畫風丕變，龍隊靠著單局8分狂攻，以13：7擊敗獅隊，吉力吉撈．鞏冠4打數2安打、4分打點獲選單場MVP。

今天打第一棒的林安可敲出生涯首支首局首打席全壘打，獅隊在1局上就攻下2分，不過吉力吉撈．鞏冠1局下的陽春砲以及2局下蔣少宏的安打，追平比數，林安可與吉力吉撈在全壘打支數也以14轟並列聯盟第二。

4局上獅隊好不容易靠滿壘時林靖凱高飛犧牲打得到超前分，但維持不久，6局下龍隊先靠劉基鴻二壘安打追平，郭天信在二三壘有人時敲出內野滾地球，靠野手選擇上壘，三壘跑者也跑回超前分，獅隊發起挑戰，但電視重播輔助判決看了許久仍維持原判。

龍隊攻勢就此一發不可收拾，6局下就打了13人次、7支安打，攻下8分大局，8局下則是3支安打換回3分，包含林孝程的2分打點三壘打；獅隊雖然努力追趕，7局上陳傑憲轟出2分砲，9局上陳鏞基也敲出陽春砲，仍趕不上投手失血速度。

龍隊先發投手吳俊杰雖然投3.1局掉3分退場，龍隊後續動用6名牛棚投手才守下戰局；獅隊洋投克維斯則苦吞本季最慘一役，5.1局被敲5支安打，丟掉7分都是責失分，另有7次三振、2次四壞保送，防禦率從賽前的2.04暴增至2.72，吞下本季第2敗（7勝）。