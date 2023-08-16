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中職／新加入的指叉 陳克羿混淆兄弟晉升新人王候選

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手陳克羿主投7局零失分奪下本季第6勝及單場MVP。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手陳克羿主投7局零失分奪下本季第6勝及單場MVP。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊陳克羿今晚對中信兄弟隊投出7局無失分表現，關鍵是一顆新練上手的指叉球，幫助球隊以3：1拿下勝利，陳克羿今年對戰兄弟更是20局0責失。

談及陳克羿今晚表現，總教練曾豪駒自然是稱讚的多，「好球率很高，看到他從上半季到現在，一步一步成長，特別是心態上，一開始還會緊張，遇到狀況不太知道怎麼處理，一路走到現在。」

陳克羿今天面對兄弟7局被敲4支安打，另有3次三振、2次四壞保送，沒有掉分，最大危機是8局續投讓兩名打者上壘，但接手的賴鴻誠連抓3個出局數守住危機。

今年面對兄弟先發3場，陳克羿丟掉4分皆非責失，其中2場更是7局無失分的演出，但他自認對兄弟並不好投，「他們左打多，需要更努力去想解決的方法。」

其中一招就是今天拿出來的指叉球，陳克羿從春訓開始新練這顆球路，請教不少教練、學長，近期投手教練林英傑指點他調整出手方式，開始慢慢找到投球感覺，到今天集大成，陳克羿說：「之前只會偶爾丟一顆，現在丟得出來，會讓打者要多一個想法。」

陳克羿在2018年季中選秀加入中職，在二軍表現不見起色，一度被列入釋出名單，但最終在去年首度升上一軍，今年開始進入先發輪值，他坦言看見當初同梯一個個升上一軍，「想說自己怎麼沒機會？」但只能埋頭繼續做，直到終於發光。

今年陳克羿的表現有機會競爭新人王，曾總先不去看太遠，「是有機會，但是先把好的地方保持下去。」

樂天桃猿隊先發投手陳克羿主投7局零失分。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手陳克羿主投7局零失分。記者季相儒／攝影

樂天桃猿 中信兄弟 賴鴻誠 林英傑 曾豪駒

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