中職／幸運7！陳克羿第3次投7局無失分 猿壓兄弟保龍頭

樂天桃猿隊投手「Key」陳克羿如果有幸運數字應該是7，今晚對戰中信兄弟隊先發7局被敲4支安打、沒有失分，8局上留下的危機靠隊友幫忙守下，本季3次先發滿7局都無失分，幫助猿隊以3：1拿下勝利，續站龍頭。

陳克羿前5局僅被敲出1支安打，6局上雖然被王威晨跑出內野安打，但下一棒江坤宇敲出的深遠飛球，被陳晨威在外野全壘打牆前接殺，沒收一支可能的長打。

8局上陳克羿續投但出現危機，被敲安後又投出保送，猿隊緊急換上賴鴻誠接手，結果讓對手觸擊失敗變三振，接著1次內野飛球、1次外野飛球出局，凍結壘包。

陳克羿總計7局被敲4支安打，另有3次三振、2次四壞保送，拿下個人本季第6勝，防禦率下降到3.16。

猿隊在1局下就靠著陳晨威三壘打後，廖健富滾地推進先馳得點，4局下林承飛安打、林立滿壘保送也各有1分打點；守備也幫了陳克羿不少忙，外野手成晉、陳晨威各有1次美技接殺，7局上林立策動的雙殺也有難度。

兄弟先發投手艾里歐6局被敲7支安打，丟掉3分雖是優質先發，但仍吞下來台3場先發後的第1敗，防禦率為2.70；兄弟打線直到9局上才靠著王政順敲安上壘後，2次暴投站上得分門口，陳文杰高飛犧牲打打破鴨蛋。