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中職／張志豪骨裂要休3周 恰總：戰力有影響

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
一次美技守備的代價換來的是手肘輕微骨裂，中信兄弟隊今天將張志豪降下二軍。 聯合報系資料照
一次美技守備的代價換來的是手肘輕微骨裂，中信兄弟隊今天將張志豪降下二軍。 聯合報系資料照

一次美技守備的代價換來的是手肘輕微骨裂，中信兄弟隊今天將張志豪降下二軍，雖然傷勢不用開刀治療，但需要休息3周，總教練彭政閔坦言：「對球隊戰力一定有影響。」

昨天兄弟作客桃園棒球場，7局下樂天桃猿隊陳晨威敲出右外野深遠飛球，張志豪跳起來接殺後人撞到全壘打牆，走回休息區時面露不適，也在8局上輪到打擊時被代打換下。

彭政閔今天表示，當下因為休息室角度關係，無法看到張志豪受傷狀況，但因為那個守備，導致手肘有些骨裂，需要休息3周等待復原。

張志豪今年打出12轟、41分打點、打擊率2成55的成績，相隔兩年再次敲出雙位數全壘打，彭政閔表示：「今年看起來有恢復過去水準，這樣能夠敲10幾轟的球員受傷，對每一隊的戰力來說都會受到影響。」

張志豪下二軍後的空缺由林書逸頂替，彭政閔表示，也希望其他球員挺身而出，不是要補上張志豪的缺口，「每個人有自己的優點，用不同方式去彌補，對他們有期待也相信。」

今日異動還有以自主培訓方式簽下林逸翔，此林逸翔非過去富邦悍將的投手林逸翔，而是今年選秀會落選的內野手林逸翔，彭政閔表示，林逸翔的打擊協調性不錯，又是左打、身材好的年輕球員，球探一直有在關注。

張志豪美技接殺影片：https://www.youtube.com/watch?v=mPGpUcujTkI

張志豪 彭政閔

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