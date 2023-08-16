日職／重返一軍首打席就是2分打點三壘打 王柏融開心笑了
旅日好手王柏融昨天重返一軍，今天首次在日本火腿隊新主場亮相，擔任先發8棒指定打擊，對羅德隊之戰2局下首次打擊就建功，揮出中左外野方向三壘打，攻下兩分打點，站上三壘壘包後露出開心笑容。
火腿打線面對羅德先發投手森遼大朗，首局3上3下，2局下展開攻勢，清宮幸太郎獲保送、万波中正安打，野村佑希揮出右外野飛球出局，接著上川畑大悟揮出安打，攻下全場第1分。
王柏融在一、三壘有人時上場，第一球147公里壞球未出棒，接著逮中148公里速球，揮出中左外野方向三壘打，送回壘上兩人，幫助火腿擴大成3分領先，下一棒古川裕大揮出二壘打，王柏融也輕鬆得分，比數變成4：0，本季首安、首打點、首得分全部出爐。
這是王柏融2019年登上火腿一軍後，生涯5年第一支三壘打，2局下關鍵一擊讓場邊隊友紛紛對他歡呼，觀眾席也有不少球迷高舉王柏融的看板、加油毛巾為他喝采。
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