中職／旅美多年回台打球 林子偉最想對決江少慶和王維中

中職樂天桃猿隊今天為林子偉舉辦加盟記者會，林子偉表示，能回到家鄉台灣打球非常開心，決定結束旅美生涯投入中職，並沒有經過太多考慮，未來最想對決投手江少慶、王維中。

樂天桃猿隊與台鋼雄鷹隊在10日宣布達成交易案，雄鷹隊用選秀狀元林子偉，與桃猿隊的王溢正、翁瑋均、藍寅倫交換，外加王柏融的契約權轉讓。交易案已經在昨天開始生效，桃猿隊今天透過加盟記者會正式宣布，林子偉已經成為桃猿隊一員。

在加盟記者會上，林子偉表示，很感謝台鋼集團在選秀會第1輪選擇他，也感謝樂天桃猿球團，「真的很感謝樂天桃猿在這次促成交易，毫不猶豫選擇了我，這麼多年回到自己熟悉的台灣打球，非常期待又興奮。」

林子偉從2012年就開始旅美生涯，效力波士頓紅襪隊，在國外打拚超過10年的旅程正式劃下句點。林子偉坦言，「在異鄉打拚有很多不習慣，不管是語言還是打球文化，這次回來是因為家人很支持我的選擇，沒有考慮太久就回來，因為我們台灣棒球一直在進步，我覺得可以慢慢往好的方向前進。」

林子偉今天已經正式向桃猿隊報到，談到陣中比較熟悉的隊友，林子偉指出，是今年一起打世界棒球經典賽的隊友林立與成晉。林子偉笑說：「因為我對北部地區還不是很熟悉，我跟他們說，如果在這裡有什麼可以幫助我的，就麻煩了。」

至於最想要對決到的中職投手，林子偉表示，都很想要對決看看，不過最想對決的是同樣有旅美經歷的富邦悍將江少慶、味全龍隊王維中。

被問到為何會選擇25號當作背號，林子偉表示，因為今年在獨立聯盟也是25號，因此就繼續用。林子偉透露，第一次穿25號是在紅襪隊小聯盟2A時期，「所以覺得這個號碼滿熟悉的，也是幸運數字。」

雖然這次交易案造成台灣棒球界轟動，不過林子偉表示，在國外職棒交易案常常發生，「很多時候坐我旁邊的隊友隔天就不見了，後來才知道是交易，這次雖然是發生在自己身上，但不會排斥，或許這對每支球隊都很好。」