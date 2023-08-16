影／中職 林子偉正式加盟樂天桃猿 披上25號球衣本週六亮相

樂天桃猿隊用王溢正、藍寅倫、翁瑋均3位球員，外加王柏融的契約權向台鋼雄鷹交易來的選秀狀元林子偉，今天正式加盟樂天桃猿，備受關注的合約內容也曝光，雙方簽下2年4.5個月合約，合約加上獎金總額來到3100萬，隊史僅次於林泓育的3156萬元。

今天樂天桃猿球團舉行加盟記者會，林子偉在會中表示很感謝樂天桃猿球團，相隔多年再度回到自己熟悉的台灣打球，很期待又興奮，跟樂天這個球隊一起朝冠軍目標前進。

林子偉說自己在國外十幾年，會回來是因為家人很支持他，並沒有考慮太久就決定回來，因為台灣棒球一直都在進步，可以慢慢往好的方向前進，真的很感謝樂天桃猿促成交易，毫不猶豫地選擇他。

被問到對於背號選擇25號，林子偉指出因為今年在獨立聯盟也是選25號，就選擇25號。

對於期待的初登場，樂天桃猿領隊浦韋青表示這禮拜六8月19日，林子偉就會在主場先發出賽。