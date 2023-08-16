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中職／看見台灣棒球進步 林子偉決定返台打球沒猶豫

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
林子偉與桃猿簽下2年4.5個月合約，合約加上獎金總額來到3100萬，他表示這次選擇回台打球沒有考慮太久。 記者季相儒／攝影
林子偉與桃猿簽下2年4.5個月合約，合約加上獎金總額來到3100萬，他表示這次選擇回台打球沒有考慮太久。 記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天為林子偉舉辦加盟記者會，林子偉坦言當初決定返台沒有考慮太久，在異鄉打拚已久，也看見台灣的棒球一直在進步，「接下來每年都在台灣打球，感覺很不一樣。」

林子偉在今年選秀會被台鋼雄鷹隊選中，透過交易來到猿隊，簽下總額3100萬元的合約，今天在記者會感謝台鋼的肯定，返台後也與董事長王炯棻、領隊劉東洋、總教練洪一中聊天，最終交易則是感謝樂天球團的促成。

在國外打拚多年，林子偉坦言人在異鄉多有不適應，包含語言、習慣，是信仰與家人一路支撐著自己，也因此這次回台沒有考慮太久，「家人很支持，也看到台灣棒球一直在進步，我相信可以往好的方向前進。」

決定回到台灣的關鍵點，林子偉也坦言就是信仰，「我的信仰一路陪伴著我，祂告訴我這時候該回來，相信祂所做的一切，我的天賦、成就都是從我的信仰而來。」

對於剛返台就被交易，林子偉表示自己沒有太多想法，這在國外司空見慣，「很多坐旁邊的隊友，隔天就不見，這次發生在自己身上，不是很排斥，或許對每個球隊都很好。」

能夠加入樂天一起朝總冠軍邁進，林子偉表示，自己的目標除了幫助球隊外，就是健康打完一整個球季，「不僅是今年還有未來，一直保持健康，這是最大目標。」

林子偉 樂天桃猿 台鋼雄鷹

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