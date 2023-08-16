中職／林子偉首戰19日亮相 曾總：守位二游為主

樂天桃猿隊新戰力加盟，林子偉今天正式穿上25號球衣與一軍會合，初登場日期訂在本月19日，總教練曾豪駒也透露近期將安排林子偉在一軍適應，守位先以二壘、游擊為主。

林子偉與猿隊簽下2年又4.5個月複數年合約、總額3100萬元，今天開始正式加入訓練，加盟記者會前到球場與隊友簡單打過招呼，林子偉表示，隊友中跟成晉、林立比較熟，因為對北部不熟悉，無論桃園或是球隊內有什麼不了解的，就麻煩他們。

領隊浦韋青表示，林子偉來到桃園後，無論教練、選手都感覺到他是可以幫助球隊的即戰力，經典賽也不少球員相處過，近期一直在保持訓練，19日將是他在一軍的初登場日。

總教練曾豪駒在今年經典賽就曾與林子偉相處過，曾總表示，未來幾天會先讓林子偉在一軍，包含暗號默契等需要配合的地方，「讓他先去二壘、游擊去適應。」棒次方面，「能夠打安打、打全壘打的就是最好的棒次。」

由於林子偉久未實戰，是否會考量初期讓他有輪休空間？曾豪駒則表示，登錄就是要備戰了，期待他能夠展現出本身的優勢，相信加入後對球隊的戰力有加成，「先不用去預測成績。」