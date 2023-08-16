快訊

哪個才是真實安華？大馬政壇不倒翁的拜相之路

美加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

直播／控「就是民進黨開的槍」挨告 館長再開直播回嗆：不告就是孬種

中職／林子偉首戰19日亮相 曾總：守位二游為主

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
林子偉今天正式穿上25號球衣與一軍會合，初登場日期訂在本月19日。 記者季相儒／攝影
林子偉今天正式穿上25號球衣與一軍會合，初登場日期訂在本月19日。 記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊新戰力加盟，林子偉今天正式穿上25號球衣與一軍會合，初登場日期訂在本月19日，總教練曾豪駒也透露近期將安排林子偉在一軍適應，守位先以二壘、游擊為主。

林子偉與猿隊簽下2年又4.5個月複數年合約、總額3100萬元，今天開始正式加入訓練，加盟記者會前到球場與隊友簡單打過招呼，林子偉表示，隊友中跟成晉、林立比較熟，因為對北部不熟悉，無論桃園或是球隊內有什麼不了解的，就麻煩他們。

領隊浦韋青表示，林子偉來到桃園後，無論教練、選手都感覺到他是可以幫助球隊的即戰力，經典賽也不少球員相處過，近期一直在保持訓練，19日將是他在一軍的初登場日。

總教練曾豪駒在今年經典賽就曾與林子偉相處過，曾總表示，未來幾天會先讓林子偉在一軍，包含暗號默契等需要配合的地方，「讓他先去二壘、游擊去適應。」棒次方面，「能夠打安打、打全壘打的就是最好的棒次。」

由於林子偉久未實戰，是否會考量初期讓他有輪休空間？曾豪駒則表示，登錄就是要備戰了，期待他能夠展現出本身的優勢，相信加入後對球隊的戰力有加成，「先不用去預測成績。」

林子偉 曾豪駒 經典賽

延伸閱讀

中職／天之驕子來了！林子偉月薪破鋒哥紀錄但細節保密

中職／謎底揭曉 林子偉換穿25號球衣原因曝光

中職／正式加盟桃猿 林子偉複數年約總額3100萬

中職／黃保羅2場先發之間成長看得見 曾豪駒：未來會是好投手

相關新聞

中職／正式加盟桃猿 林子偉複數年約總額3100萬

樂天桃猿隊透過交易換來補強，今天歡喜迎接選秀狀元林子偉的加入，外界關注的合約內容也曝光，雙方簽下2年4.5個月合約，合約...

中職／天之驕子來了！林子偉月薪破鋒哥紀錄但細節保密

樂天桃猿隊今天為林子偉舉辦加盟記者會，雙方宣布簽下2年又4.5個月複數年合約，總值3100萬元包含激勵獎金，合約細節未透...

中職／謎底揭曉 林子偉換穿25號球衣原因曝光

樂天桃猿隊透過交易獲得前旅美好手林子偉，今天在桃園棒球場舉辦加盟記者會，林子偉也揭曉謎底，正式穿上25號球衣，這場記者會...

中職／悍將Thank you安得勝 Welcome恩力

富邦悍將隊今天宣布投手安得勝因個人生涯規劃考量，提前結束合約離隊，而悍將也趕在登錄大限前與多明尼加的左投恩力（Elnie...

日職／王柏融本季首度一軍出賽 擔任先發第8棒DH

旅日好手王柏融昨天正式升上火腿隊一軍，沒有獲得打擊機會。今天火腿續戰羅德，他被教練安排擔任先發指定打擊，打第8棒。 王柏融今年和火腿簽育成合約，他在二軍出賽56場，累積7支全壘打、19分打點，打

中職／林子偉19日亮相 曾總：守位二游為主

樂天桃猿隊新戰力加盟，林子偉今天正式穿上25號球衣與一軍會合，初登場日期訂在本月19日，總教練曾豪駒也透露近期將安排林子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦