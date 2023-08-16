中職／悍將Thank you安得勝 Welcome恩力

富邦悍將隊今天宣布投手安得勝因個人生涯規劃考量，提前結束合約離隊，而悍將也趕在登錄大限前與多明尼加的左投恩力（Elniery Garcia）簽下合約，預計17日抵台。

恩力今年28歲，身高183公分體重70公斤，除了直球具有進壘尾勁之外，穩定的變速球與伸卡球都是他的主要武器之一。2018年曾升上美國職棒紅雀隊3A，近年多在中南美洲冬季聯盟登板，2023球季在墨西哥聯盟先發12場，主投67.2局繳出6勝、58次奪三振與WHIP1.5的成績。

富邦悍將隊今天宣布與多明尼加的左投恩力（Elniery Garcia）簽下合約。圖／富邦悍將提供

2022年6月加盟悍將的安得勝，累計在中華職棒共出賽22場，留下92.2局、4勝與50次奪三振的成績。安得勝因個人生涯規劃考量，預計返美尋求美國職棒出賽機會，向悍將申請提前離隊。球團除同意外，亦感謝安得勝來台2個球季的貢獻與付出，並祝福安得勝未來能有更好的發展。

距離831洋將登錄限制日僅剩最後二週，悍將陣中共有富藍戈、肯特、伍茲、瑞恩與恩力五位洋將，球團將利用最後時間觀察外籍球員表現，也期望每一位選手都能以最佳表現爭取登錄機會，為悍將下半季提供戰力奧援！