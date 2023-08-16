中職／UniGirls赴西武秀台式應援 獅隊參考主場營運

「台日雙獅好友日」8月15、16日於埼玉西武獅主場Belluna巨蛋舉辦，統一獅UniGirls帶來精彩舞蹈吸引西武獅球迷熱情參與，總經理蘇泰安也藉機觀摩，為未來亞太新球場的經營做好準備。

周一獅隊抵達日本成田機場時，就有UniGirls球迷來接機，讓參與台日雙獅的每一位女孩，感到十分感動及開心， 艾璐、Yuki、瑟七、少少、萊恩及盈盈帶來UniGirls單曲「Project V」，球迷把握難得機會拿起相機、手機拍照錄影。

賽前場內舞蹈活動也特別規劃UniGirls及bluelegends聯合舞蹈表演，特別演出統一獅年度主題曲「強獅來襲」，Belluna巨蛋再次響起以台語為主的統一獅主題曲，除了是台日職棒球隊交流外，更是傳遞台灣台語文化的音樂之美。

入境隨俗的UniGirls及萊恩、盈盈也在舞台區和民眾一起參與夏日涼水祭活動，能夠透過玩水和民眾互動，也讓整個活動充滿許多樂趣。

瑟七表示：「首次能夠代表球團參加這個活動，感到時十分期待，能夠在這麼多球迷前表演心情從原本的緊張到完成表演後的掌聲，讓自己感覺到很光榮，尤其是站在巨蛋球場內近乎滿場的掌聲，真的是很驕傲能夠參與這次活動的交流。」

統一獅總經理蘇泰安表示：「暌違三年恢復台日雙獅交流活動，能夠再次蒞臨埼玉西武獅主場，感受他們對主場硬體改建及擴建經營的用心，把整個球場以遊樂園方式經營，其中包括球場各項設備服務的提升及多種席次的規劃，透過交流導覽，讓這次交流收穫許多。」

蘇泰安也表示：「期待在未來亞太新球場的經營，能參考日方經營模式學習，帶給台灣職棒更近一步成長，讓統一獅未來經營有很棒的目標和方向。」