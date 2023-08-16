中職／台日雙獅好友日 UniGirls參與涼水祭和球迷玩在一起

台日雙獅好友日連續兩天（15、16日）在於西武獅隊主場舉辦，獅隊成員昨天抵達日本成田機場出關時，UniGirls球迷特別接機，讓本周參與台日雙獅的每一位女孩，感到十分感動及開心。

昨天台日雙獅好友日首場賽前場外活動，特別安排UniGirls艾璐、Yuki、瑟七、少少、萊恩及盈盈帶來UniGirls單曲「Project V」，精彩舞蹈吸引西武獅球迷熱情參與，球迷把握難得機會拿起相機、手機拍照錄影，入境隨俗的UniGirls及萊恩、盈盈也在舞台區和民眾一起參與夏日涼水祭活動，能夠透過玩水和民眾互動，也讓整個活動充滿許多樂趣。

台日雙獅好友日活動。圖／統一獅隊提供

賽前場內舞蹈活動也特別規劃UniGirls及bluelegends聯合舞蹈表演，特別演出統一獅年度主題曲「強獅來襲」，Belluna巨蛋再次響起以台語為主的統一獅主題曲，除了是台日職棒球隊交流外，更是傳遞台灣台語文化的音樂之美。除了賽前表演外，也特別規劃局間互動其中包含毛巾應援帶動、禮物槍遊戲體驗等，讓台日職棒交流賽事充滿樂趣。本次臺日雙獅交流活動統一超商東京マーケティング（株）也共同參與，特別結合2023統一獅上半季冠軍LOGO款式面膜，搭配現場活動贈送給現場球迷。

本次台日雙獅交流活動UniGirls瑟七表示：「首次能夠代表球團參加這個活動，感到時十分期待，能夠在這麼多球迷前表演心情從原本的緊張到完成表演後的掌聲，讓自己感覺到很光榮，尤其是站在巨蛋球場內近乎滿場的掌聲，真的是很驕傲能夠參與這次活動的交流。」

台日雙獅好友日活動。圖／統一獅隊提供

統一獅總經理蘇泰安表示：「暌違三年恢復臺日雙獅交流活動，能夠再次蒞臨埼玉西武獅主場，感受他們對主場硬體改建及擴建經營的用心，把整個球場以遊樂園方式經營，其中包括球場各項設備服務的提升及多種席次的規劃，透過交流導覽，讓這次交流收穫許多，期待在未來亞太新球場的經營，能參考日方經營模式學習，帶給台灣職棒更近一步成長，讓統一獅未來經營有很棒的目標和方向。」

今晚統一獅UniGirls及萊恩、盈盈也將在Belluna巨蛋進行第二場活動，期待能夠把握每一次交流互動機會，讓日本職棒西武獅球迷也更近一步認識統一獅。