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棒球／被南韓擠下 中華隊世界棒球排名跌至第五

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
最新的世界棒球排名出爐，台灣名次後退一名，自2012年後首度掉到第5名。 聯合報系資料照
最新的世界棒球排名出爐，台灣名次後退一名，自2012年後首度掉到第5名。 聯合報系資料照

U12世界盃少棒賽剛在台灣結束，中華小將奪得亞軍賺進不少積分，不過最新的世界棒球排名出爐，台灣名次後退一名，自2012年後首度掉到第5名，日本則是自2014年起連續霸占第一。

世界棒壘總會（WBSC）公布的最新世界棒球排名中，第一名是日本隊的5274分，第二名美國隊4654分、第三名墨西哥隊4226分，第四名由南韓以4025分超越中華隊的3991分。

世界棒球總會更新世界棒球排名，中華隊掉到第5。圖／取自世界棒球總會官網
世界棒球總會更新世界棒球排名，中華隊掉到第5。圖／取自世界棒球總會官網

世界棒球排名僅採計近4年國際賽積分，這次計算最大差異在於2019年U12世界盃的積分過期，並納入今年U12的積分進行計算，U12世界盃冠軍可獲得345分，亞軍274分、季軍250分，後續逐步遞減，第12名獲得30分。

中華隊少掉2019年的345分、換成今年的274分，僅是微小差距，而南韓隊2019年U12也有226分，今年僅202分，同項目的分數也是下滑。

棒球 中華隊

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