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中職／3員轉戰雄鷹 開球告別桃猿

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園報導
樂天桃猿隊昨賽前邀請與台鋼雄鷹隊用來交易狀元林子偉，換去雄鷹隊的藍寅倫（左起）、王溢正、翁瑋均3位球員回來開球。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊昨賽前邀請與台鋼雄鷹隊用來交易狀元林子偉，換去雄鷹隊的藍寅倫（左起）、王溢正、翁瑋均3位球員回來開球。記者季相儒／攝影

3名新「鷹雄」王溢正、藍寅倫、翁瑋均昨度過忙碌的一天，上午先到嘉義市棒球場向台鋼雄鷹隊報到，晚間到桃園球場擔任開球嘉賓，最後一次向樂天桃猿隊告別，藍寅倫還沒開口已哽咽，王溢正開出暴投，傲嬌卸責新球、牛仔褲和藍寅倫。

中職史上最大交易案在昨天正式生效，王溢正、藍寅倫轉戰雄鷹後都沿用原本的32、88號球衣，翁瑋均選穿的也是熟悉的20號；雄鷹提前為迎接王柏融做準備，鄧佳安明年改穿91號，9號球衣虛位以待「大王」回歸。

3人隨後趕往桃園球場，王溢正坦言不捨離開猿隊，但交易促進選手流動對台灣棒球是好事。明年雄鷹升上一軍時，他已經38歲，他也向球迷喊話，「期許明年如果在一軍有機會，幫樂天加油之餘，也幫台鋼加油。」

林子偉今將在加盟記者會披猿隊球衣，合約價碼、背號也會同步揭曉，猿隊領隊浦韋青將謎題留待記者會解答。

記者會 桃園

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中職／王溢正感性中開出暴投 卸責新球、牛仔褲和藍寅倫

中職／還沒開口已哽咽 藍寅倫：真的要離開他們了…

圖輯／中職樂天賽前邀請王溢正、藍寅倫、翁瑋均開球

中職／林子偉挑猿隊空號 不是默契空著的9號球衣

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