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中職／大谷是世界典範 梁家榮在不抬腳中找抬腳的感覺

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊梁家榮。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊梁家榮。記者季相儒／攝影

梁家榮8月燙到全壘打一支接一支，下半季前的休兵期針對打擊動作修正，在不抬腳中找抬腳的感覺。

樂天桃猿隊今天以11：5擊敗中信兄弟隊，梁家榮4打數敲出2安打，包括1支三分砲、1支二壘打；若看8月成績，總計32打數敲出14支安打、3轟，打擊率高達0.438，已經掃進16分打點，得點圈效率超驚人。

梁家榮指出，「第5棒相對來講，第1局有機會打到我通常有得點圈的機會，開賽準備感覺會比之前更強烈，因為…因為…阿富太強了，他就很容易上壘，很容易第一局有機會打到我。」做好首局就會上場的心理準備，「抱持只要有機會打到，就要把握機會，做好擊球品質。」

他在下半季前的休兵期，將打擊動作從抬腳改成不抬腳，也曾找了大谷翔平的影片來看，但他解釋，「也不是說模擬大谷，因為他就是一個沒有抬腳的世界典範，所以就是一開始會去參考，後來會和教練討論，怎麼在不抬腳的狀態下找到抬腳的感覺，看起來很像，但其實不太一樣。」

梁家榮的打擊火燙表現，持續與單場MVP絕緣，本季還沒拿過，但以目前半個月成績來看，有機會衝刺8月打擊MVP。梁家榮對此表示，「時間點還早，其實上半季的成績不是很理想，只是要拉回平均值，上半季都沒有把握好的，自己下半季就要再加把勁，其他的沒有特別想法。」

梁家榮 樂天桃猿

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