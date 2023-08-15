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中職／桃猿2戰攻25分登頂龍頭 曾總把這一勝送給3雄鷹

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
霍爾先發7局失3分拿下本季第4勝。記者季相儒／攝影
霍爾先發7局失3分拿下本季第4勝。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊連兩場火力爆發，今天再以11：5擊敗中信兄弟隊，獨居下半季戰績第一，總教練曾豪駒賽後感性表示，這一勝送給交易轉隊台鋼雄鷹隊的3名選手。

兄弟先發投手泰樂投6局被敲9安打、失6分，猿隊打線首局就很兇殘，單局5安打、攻下4分，包括梁家榮的三分砲。

兄弟2局上迅速反擊，張志豪保送、詹子賢安打上壘後，許基宏安打、陳家駒高飛犧牲打、江坤宇安打各帶1分打點，轉眼追到只剩1分落後，但泰樂無法咬住差距，4局下宋嘉翔保送後盜上二壘，陳晨威、林立連兩棒安打，各掃回1分。

兄弟第7局換上19歲盧孟揚接手，面對5人次沒有拿到出局數，被敲3安打、2保送，送上的跑者最終全部兌現成為分數，留下0.0局失5分，投23球只有9顆好球，雙方差距也在此際崩盤，猿隊取得11：3領先，王政順8局上的兩分砲狙擊陳冠宇撼動不了戰局。

猿隊洋投霍爾先發7局共用112球，球數破個人在中職生涯新高，被敲5安打、失3分（責失2分），拿下本季第4勝。

猿隊前一場攻下14分，今天再灌11分，都有梁家榮的全壘打在一開賽就下馬威，曾豪駒指出他在下半季的打擊穩定發揮，「成功在中心棒次做好打點的角色，打線也有一定串聯效果，一開局就有長打，有分數讓投手可以安心對戰。」

此外，林立賽前累積697安，此役3安打正好達陣700安里程碑，27歲226天的年紀排名史上第3年輕，僅次於陳子豪（25歲263天）、張泰山（26歲220天）。

林立單場3安打，達成生涯700安里程碑。記者季相儒／攝影
林立單場3安打，達成生涯700安里程碑。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊賽後單獨登頂下半季第一。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊賽後單獨登頂下半季第一。記者季相儒／攝影

梁家榮 林立

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