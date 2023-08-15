中職／王政順打擊佳補起內野戰力 曾考慮練捕手

中職中信兄弟隊內野手王政順補起內野戰力，今年長打、打擊率都有進步，總教練彭政閔說，王政順本來就是打擊能力不錯的球員。他還透露為借重王政順的火力，曾考慮讓王政順練捕手。

中信兄弟二壘手岳東華7月底出賽跑壘時腳踝「翻船」，王政順適時補起內野戰力，也獲得比較多的出賽機會，今天賽前19場出賽已經追平生涯單季最多，敲出12支安打、2發全壘打，還有2支二壘打，長打火力也有發揮。

兄弟隊總教練彭政閔接受媒體訪問表示，王政順本來就有不錯的打擊能力，揮棒順暢、揮擊節奏和爆發力都不錯，之前可能一軍出賽機會沒有這麼多，今年感覺有慢慢適應一軍環境。

彭政閔還透露，因為王政順有不錯的打擊能力，守備位置為一壘、二壘、三壘，前幾年教練團甚至有討論讓王政順練捕手的可能性，但因為膝蓋不好，最後作罷。

彭政閔也提到，王政順目前為止打擊的發揮，與岳東華開季狀況不錯時類似，但守備上還是岳東華比較穩定，各有各的優點和可以幫助球隊的方式。

王政順表示，去年雖然一軍出賽機會不多，但場邊都會做筆記，有什麼缺失透過秋訓、春訓調整，今年長打上目前看起來有不錯的發揮，但還是需要再多觀察投手。

今年在心態上也有改變，王政順表示，因為很珍惜一軍機會，去年上到一軍反而會太急著想要做什麼，今年有告訴自己二軍怎麼做、上到一軍就怎麼做，想法就是把球打扎實，可以幫助球隊得分當然最好。

王政順也笑說，前幾年教練團確實有跟他討論過練捕手的事情，不會排斥，國小、國中的時候也有蹲過捕手，多一個守備位置就多一個機會。