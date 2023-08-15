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中職／桃猿3自培球員二軍報到 高塩將樹可能定位中繼

中央社／ 桃園15日電
高塩將樹（圖）。（中華職棒提供）
高塩將樹（圖）。（中華職棒提供）

中職樂天桃猿隊自主培訓投手高塩將樹、黃家諾及温展樂今天向二軍報到，總教練曾豪駒說，高塩將樹較成熟，在業餘成棒賽事還是具一定壓制力，又不占洋將名額，或許可定位中繼。

桃猿11日公布簽下3名自主培訓球員，包括2017年起效力崇越隼鷹棒球隊、安永鮮物棒球隊及全越運動棒球隊的34歲日本籍右投高塩將樹，高塩將樹也符合中華職業棒球大聯盟規定，「在台灣居住5年以上且在台灣業餘成棒球隊效力超過3年者」條件，不占洋將缺。

曾豪駒在樂天桃園棒球場受訪表示，已看過高塩將樹、18歲左投黃家諾和曾在富邦悍將隊自主培訓的21歲右投温展樂，未來性和功能性都符合球隊需求才會簽，但進球隊後的定位還要再討論、觀察。

他說，缺少比賽機會的温展樂球速有一定水準，也還年輕，相信還有成長空間，就看温展樂想怎麼做。

棒球 樂天桃猿 曾豪駒

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