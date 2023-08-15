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中職／還沒開口已哽咽 藍寅倫：真的要離開他們了…

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿、台鋼雄鷹隊交易案轉隊的3名選手王溢正、藍寅倫、翁瑋均，今天現身桃園球場擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影
樂天桃猿、台鋼雄鷹隊交易案轉隊的3名選手王溢正、藍寅倫、翁瑋均，今天現身桃園球場擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影

才剛拿起麥克風，藍寅倫就哽咽話語，他堅稱原本以為自己不會哭，但在現場看到大家，回憶湧上心頭，開始有了要離開的實感。

猿隊今天安排3名轉隊選手擔任開球嘉賓，3人穿上雄鷹T恤，已是他隊選手，在熟悉的球場卻不再是自己的主場。藍寅倫坦言情緒複雜，「以前都是升一軍回來、開季時回來，現在要和這裡道別，從來沒想過，不知道要怎麼形容，真的會很不捨。」他說本來覺得自己不會哭，但看到大家，「很多回憶都跑出來。」

藍寅倫在休息室裡與隊友道別，「真的要離開他們了，從很好的朋友變成敵人，不能像以前一樣每天生活在一起，希望不要忘記我們。」

前往雄鷹後，擔當起身為前輩的責任，藍寅倫說雄鷹選手多數沒有一軍經驗，希望自己可以真的幫助到大家。

翁瑋均是猿隊2018年第一指名，曾在2020年投出9勝賽季，今年尚未於一軍出賽，本季首度踏上桃園球場投手丘就是告別，他感性向球迷表示，「很多話想對你們說，今天簡單幾句話，謝謝你們的支持，我也會繼續努力，大家都還在中華職棒，以後球場見。」

他曾在2019年與洪一中共事過，如今在雄鷹重逢，「洪總說比較多的是鼓勵，希望我可以找回以前的身手。」

樂天桃猿、台鋼雄鷹隊交易案轉隊的3名選手王溢正、藍寅倫、翁瑋均，今天現身桃園球場擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影
樂天桃猿、台鋼雄鷹隊交易案轉隊的3名選手王溢正、藍寅倫、翁瑋均，今天現身桃園球場擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影
樂天桃猿、台鋼雄鷹隊交易案轉隊的3名選手王溢正、藍寅倫、翁瑋均，今天現身桃園球場擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影
樂天桃猿、台鋼雄鷹隊交易案轉隊的3名選手王溢正、藍寅倫、翁瑋均，今天現身桃園球場擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影
樂天桃猿、台鋼雄鷹隊交易案轉隊的3名選手王溢正、藍寅倫、翁瑋均，今天現身桃園球場擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影
樂天桃猿、台鋼雄鷹隊交易案轉隊的3名選手王溢正、藍寅倫、翁瑋均，今天現身桃園球場擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影
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樂天桃猿、台鋼雄鷹隊交易案轉隊的3名選手王溢正、藍寅倫、翁瑋均，今天現身桃園球場擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影
樂天桃猿、台鋼雄鷹隊交易案轉隊的3名選手王溢正、藍寅倫、翁瑋均，今天現身桃園球場擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影
樂天桃猿、台鋼雄鷹隊交易案轉隊的3名選手王溢正、藍寅倫、翁瑋均，今天現身桃園球場擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影

藍寅倫 翁瑋均 中華職棒

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