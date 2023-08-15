中職／王溢正感性中開出暴投 卸責新球、牛仔褲和藍寅倫

樂天桃猿隊為了換來林子偉，送出昔日冠軍功臣，王溢正、藍寅倫、翁瑋均今天已正式成為台鋼雄鷹隊一員，晚間現身桃園球場擔任開球嘉賓。王溢正的開球由最熟悉的捕手搭檔林泓育為他接捕，結果王溢正一出手竟是暴投，馬上卸責給新球、牛仔褲和藍寅倫，「想說不是引退、只是移籍，他太感性，害我被影響。」

王溢正身穿雄鷹主色的綠色T恤現身，與他相當合襯，他也說2008年選秀La New熊隊挑選自己時就是這個顏色，後來的主題趴也穿過，並不陌生。倒是前往新球隊後，小學弟們明顯還在初認識他的階段，王溢正說：「尊敬居多，可能還沒到很熟悉，不知道我們的脾氣，會比較畏懼我們。」

今天站上桃園球場，王溢正湧上滿滿回憶，「雖然不捨，但如果往後（交易）可以變得比較頻繁，對台灣棒球是很大的幫助。」明年雄鷹升上一軍時，王溢正已經38歲，他也向球迷喊話，「期許明年如果在一軍有機會，幫樂天加油之餘，也幫台鋼加油。」

有趣的是，王溢正的開球由林泓育擔任捕手，一出手就是暴投，讓他有點歹勢，連忙找了各種藉口，「新的球很滑，我又穿牛仔褲。」還推卸給藍寅倫太感性，「害我被影響到。」

王溢正上午到雄鷹報到，他透露總教練洪一中講了滿多，「朝他想要的方向去努力，做好球員和教練之間的橋樑，能丟就丟，把小孩子看好就好。」