日職／稻村亞美因SODA抓奶事件遭聯想 為廣島開球令人大失望

日本棒球美女稻村亞美今天為日職廣島鯉魚隊開球，球卻離譜提前落地，但球速有98公里，這是她日職12球團主場開球挑戰的第11隊，如今只剩巨人一隊。

稻村亞美今天成為日本網路熱議人物，但不是因為今天開球。原因是韓國DJ女神DJ SODA近日在一場日本音樂活動中，慘遭民眾包圍襲胸，此事引發日網熱烈討論，不少網友想起稻村2018年受邀為日本關東地區中學聯賽開球，稻村被一群中學生團團包圍，還疑似受到性騷擾。

稻村亞美曾在開球時投出103公里球速，成為日本職棒開球女王。時隔近兩年時間，他再度為日職球隊開球。沒想到球投出後，竟是一顆提前落地的大暴投，但球速有98公里。