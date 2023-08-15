日職／稻村亞美因SODA抓奶事件遭聯想 為廣島開球令人大失望
日本棒球美女稻村亞美今天為日職廣島鯉魚隊開球，球卻離譜提前落地，但球速有98公里，這是她日職12球團主場開球挑戰的第11隊，如今只剩巨人一隊。
稻村亞美今天成為日本網路熱議人物，但不是因為今天開球。原因是韓國DJ女神DJ SODA近日在一場日本音樂活動中，慘遭民眾包圍襲胸，此事引發日網熱烈討論，不少網友想起稻村2018年受邀為日本關東地區中學聯賽開球，稻村被一群中學生團團包圍，還疑似受到性騷擾。
稻村亞美曾在開球時投出103公里球速，成為日本職棒開球女王。時隔近兩年時間，他再度為日職球隊開球。沒想到球投出後，竟是一顆提前落地的大暴投，但球速有98公里。
ボール逸れちゃった🥲稲村亜美嬉しかった！ pic.twitter.com/kfYz5M556I— ぴぴこ🥀🦇 (@furifuribbon) August 15, 2023
おっと！やきうのお時間〜(5分遅刻)— ねこ👻ྀི🍉 (@nekotokainutoka) August 15, 2023
始球式稲村亜美さんだったのね pic.twitter.com/Ots1dWxPaO
【速報】— ちんぽこどっこいしょ (@chingechansuki) August 14, 2023
DJSODAちゃんの痴漢の件、先ほどミュージックサーカスに参加された方から証拠動画をいただきました。
まじで痴漢したやつ捕まってほしい！！ https://t.co/PiiJFFDUTJ pic.twitter.com/5qQOfhhgId
DJ SODAの件で思い出すのは、稲村亜美の始球式。— アロハぱいせん(´･_･`) (@aloha0000000) August 14, 2023
今回も含めて、相手が有名人、さらに1対多になると距離感がおかしくなって、お土産代わりに触っとけ、となる国民性みたいなものの表れではないかと思う。 pic.twitter.com/fVXO0yPBDv
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