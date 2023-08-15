中職／做好「穩死」決心卻成三壘打 朱育賢1年1支不奢求

樂天桃猿隊昨天以14：6擊敗富邦悍將隊，兩隊臨到9局大肆開火，朱育賢也在亂軍之中跑出三壘打，完成連續5年都有1支三壘打，他還原當下是為掩護本壘攻防的宋嘉翔才決定進壘，做好死在壘間的決心，卻意外出現三壘打。

猿隊昨天9局上安打連連，爆打10人次、灌進6分，其中朱育賢打在中外野牆上反彈的一球，林哲瑄未能處理，而是由高國麟接球後先回傳內野，轉轉的林澤彬像是打電動按錯鍵般的傳球選擇，沒傳向幾乎篤定抓得到的三壘、卻傳相對沒機會的本壘，讓朱育賢跑出一支紀錄上的三壘打。

朱育賢意外連續5年都留下1支三壘打，自己也幽默笑答：「不奢求太多，每年維持1支就好，今年看可不可以突破，2支就算進步了。」

他坦言三壘打對自己太難，昨天也是非本意的出現三壘打，「昨天那情況是想要掩護大傻（宋嘉翔），他的腳程可能比我還糟，想說掩護他，剛好上三壘，對球隊也是滿有貢獻。」

朱育賢指出，這一球在正常守備觀念裡就是會拉本壘這條線，但剛好彈回來後，林哲瑄還有漏一下，是左外野去接，「所以回本壘的機會提高，才有本壘這個攻防，當下自己想說多進壘，掩護本壘這一分，如果往我這邊來就給他夾殺。」他笑說：「這球正常來說是不會跑三壘，看起來就穩死。」