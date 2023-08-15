中職／林子偉挑猿隊空號 不是默契空著的9號球衣

樂天桃猿隊明天舉辦林子偉的加盟記者會，領隊浦韋青證實他的合約已經全數敲定，至於球迷關注的背號，將是目前的空號，並未動到現有選手的號碼。

林子偉從台鋼雄鷹隊狀元的身分切換到猿隊一員，明天將在記者會上正式加盟，合約、背號等相關細節也將揭曉，浦韋青除了「複數年合約」外其餘不願鬆口，留待記者會揭曉。

林子偉在經典賽中華隊、雄鷹隊都選穿5號，而猿隊5號球衣已屬高苑工商小一屆的學弟梁家榮，林子偉並未挑選目前已有主人的背號。

9號球衣目前同樣空著，當時在王柏融旅日後形同選手之間的默契一直空著，隨著他的轉隊也被好奇這件球衣是否出現下一個主人。

被問到林子偉的背號是否會讓人看了興奮？浦韋青回應：「不會，是他的球技會讓大家興奮」。

浦韋青表示，「我覺得大家對9號還是有情感，其實9號球衣在這幾年也沒有不能選，王柏融在日職也沒有用9號，但隊友之間的情感、彼此的默契，比較不會去選，相信應該還會持續一段時間。」