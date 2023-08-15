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日職／宋家豪二軍後援登板吞敗 吳念庭單場2K

中央社／ 台北15日電
宋家豪二軍出賽。 擷圖自畫面
宋家豪二軍出賽。 擷圖自畫面

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天二軍出賽，後援投1局失2分、承擔敗投，西武隊台灣野手吳念庭同場出賽，單場4打數吞下2次三振、沒有安打，樂天隊終場以2比4吞敗。

日本職棒二軍例行賽埼玉西武獅隊今天與樂天金鷲隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打4棒、守二壘。吳念庭1局上敲出二壘方向滾地球出局，4局、6局上都吞下三振，8局上敲出三壘方向界外飛球出局，今天出賽沒有敲安。

今天比賽西武隊5局下、7局下各拿1分，7局打完2比0領先，樂天隊8局上追分，靠著保送、黑川史陽二壘打、高飛犧牲打追回1分，渡邊佳明適時安打送回追平分。

8局下樂天隊換上投手宋家豪登板後援，宋家豪對決吳念庭，讓吳念庭敲出三壘方向界外飛球出局，但接著被敲二壘打、野手選擇，再被愛斗敲出二壘打失掉2分，樂天9局上沒能再添分數、吞下敗仗。

宋家豪今天總計用12球投1局，被敲出2支安打，沒有三振和保送，失掉2分責失分、吞下敗投，賽後防禦率4.50。

樂天金鷲 吳念庭

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