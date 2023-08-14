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相隔7年史上最煎熬醫院評鑑 北部14家搶10醫學中心名額

中職／又沒拿到MVP 梁家榮8月3度錯失 但被黃子鵬感動

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊梁家榮一局上轟出滿貫全壘打。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊梁家榮一局上轟出滿貫全壘打。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今天以14：6擊敗富邦悍將隊，梁家榮又拿不到男主角劇本，此役單場MVP給了8局失2分（責失1分）的先發投手黃子鵬，8月已經3度打擊有好表現卻由先發投手帶走單場MVP，但他一點都不在意，還描繪起第8局看到黃子鵬續投的感動。

首局就從黃保羅手中炸裂滿貫砲，梁家榮說開心的是第一次打席在得點圈就能把跑者送回來。是否知道是生涯首支滿貫，他誠實回應：「當然知道，我還知道上一支在新莊的全壘打是打羅力，知道我為什麼都記得嗎？因為少到都記得。」

梁家榮本季還沒拿過單場MVP，近期絕緣症狀更是明顯，8月2日之戰雙安敲回3分打點，9日以3安貢獻2分打點，但最終MVP都給了繳出優質內容的先發投手；今天加碼為滿貫砲、雙安、4次上壘、4分打點、跑回4分，還是無緣MVP，由黃子鵬在票選上勝出。

梁家榮表示，以前還沒拿過單場MVP前，難免會有想拿的想法，「隨著打球越來越久 ，就知道要把自己本分做好，每場比賽努力完成。」

他說現在天氣那麼悶熱，看到黃子鵬第8局又繼續站上投手丘，「身為隊友真的很感動，隊友之間互相感染，不管MVP是誰，只要球隊贏球，大家都很開心。」

梁家榮 黃子鵬 樂天桃猿

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