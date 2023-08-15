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中職／雄鷹送別 林子偉明加盟猿隊
台鋼雄鷹、樂天桃猿隊的重磅交易正式生效，雄鷹昨天按規定完成選秀狀元林子偉的註冊，完成「出貨」到猿隊的前置作業。猿隊預計明天為他舉辦加盟記者會，至於何時首度出賽？總教練曾豪駒尚未鬆口，「等記者會，會有比較明確的答案。」
雄鷹送出林子偉，換來猿隊3名選手以及王柏融的議約權，按規定球團必須擁有選手合約、完成註冊才能將選手交易，雄鷹昨天完成該走的程序，下一步就是向林子偉告別。
雄鷹球團表示，基於隊形考量，忍痛割捨林子偉，未來將在不同環境各自努力。雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋及總教練洪一中日前曾與林子偉碰面，除完成合約細節洽談，也將雄鷹球帽送給有緣無分的林子偉，祝福他在新球隊展翅高飛，也期待在球場上相見的日子到來。
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