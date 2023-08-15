聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／雄鷹送別 林子偉明加盟猿隊

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
台鋼雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋以及總教練洪一中，日前與林子偉碰面，除了完成合約細節洽談，也將雄鷹球帽送給林子偉。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋以及總教練洪一中，日前與林子偉碰面，除了完成合約細節洽談，也將雄鷹球帽送給林子偉。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊的重磅交易正式生效，雄鷹昨天按規定完成選秀狀元林子偉的註冊，完成「出貨」到猿隊的前置作業。猿隊預計明天為他舉辦加盟記者會，至於何時首度出賽？總教練曾豪駒尚未鬆口，「等記者會，會有比較明確的答案。」

雄鷹送出林子偉，換來猿隊3名選手以及王柏融的議約權，按規定球團必須擁有選手合約、完成註冊才能將選手交易，雄鷹昨天完成該走的程序，下一步就是向林子偉告別。

雄鷹球團表示，基於隊形考量，忍痛割捨林子偉，未來將在不同環境各自努力。雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋及總教練洪一中日前曾與林子偉碰面，除完成合約細節洽談，也將雄鷹球帽送給有緣無分的林子偉，祝福他在新球隊展翅高飛，也期待在球場上相見的日子到來。

同是交易「主菜」的王柏融，也將迎來大日子，日本火腿隊預計將他升上一軍，今天在主場展開與羅德隊3連戰。

記者會 樂天桃猿 王柏融 林子偉 台鋼雄鷹 日本火腿 羅德 曾豪駒 洪一中

延伸閱讀

中職／結緣即分手 雄鷹球帽獻林子偉祝福在新球隊高飛

中職／交易前置作業就緒 雄鷹註冊林子偉準備「出貨」

中職／樂天奪冠最後一塊拼圖 關鍵在投、守而非林子偉

中職／林子偉棒次排哪？曾豪駒的新煩惱

相關新聞

中職／又沒拿到MVP 梁家榮8月3度錯失 但被黃子鵬感動

樂天桃猿隊今天以14：6擊敗富邦悍將隊，梁家榮又拿不到男主角劇本，此役單場MVP給了8局失2分（責失1分）的先發投手黃子...

中職／雄鷹送別 林子偉明加盟猿隊

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊的重磅交易正式生效，雄鷹昨天按規定完成選秀狀元林子偉的註冊，完成「出貨」到猿隊的前置作業。猿隊預計明...

中職／69打69…黃子鵬挨張進德陽春砲萌喊「不用這樣吧～」

等了78天，黃子鵬終於再收獲勝投，今天面對富邦悍將隊先發8局被敲6安打、失2分（責失1分），幫助樂天桃猿隊以14：6贏球...

中職／共享第3寶座8天後 王勝偉第232盜壘將恰總擠到第4

在生涯盜壘榜第3名的位置一起擠了8天，富邦悍將隊老將王勝偉今天跑出生涯第232盜，超越前隊友、現任中信兄弟隊總教練彭政閔...

中職／悍將辛元旭下二軍有功課 洋投伍茲有球威

中職富邦悍將隊13日將野手辛元旭下放二軍，今天拉上野手林澤彬，總教練丘昌榮表示，打擊教練有給辛元旭一些功課，讓他下二軍調...

中職／「體力條」分析救援王混戰 曾峻岳更想揪團頒獎典禮

今年救援榜上無人獨走，5隊終結者形成大混戰，富邦悍將隊曾峻岳看人人有機會、各個沒把握的競爭態勢，並未把救援王放在視線內，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦