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中職／69打69…黃子鵬挨張進德陽春砲萌喊「不用這樣吧～」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿先發投手黃子鵬。記者侯永全／攝影
樂天桃猿先發投手黃子鵬。記者侯永全／攝影

等了78天，黃子鵬終於再收獲勝投，今天面對富邦悍將隊先發8局被敲6安打、失2分（責失1分），幫助樂天桃猿隊以14：6贏球，他取得本季第5勝，本季5勝全數都由張閔勛蹲捕，黃子鵬認為只是巧合，此役更開心看到搭檔在攻擊端有好的表現。

悍將由新人黃保羅先發4.1局共用96球，被敲6安打、失5分，重傷害出現在首局，開局K掉陳俊秀後，接下來連續被林立、廖健富敲出安打，再保送朱育賢形成滿壘，梁家榮補上生涯首支滿貫砲。

黃子鵬首局被悍將前兩棒李宗賢、王勝偉敲安之後，捕手張閔勛傳二壘抓盜壘不成形成暴傳，黃子鵬記上1非責失分，接下來一路投到第8局挨了張進德的陽春砲。

黃子鵬今年5勝全數都是由張閔勛蹲捕，與其他捕手搭配還沒拿過勝投。黃子鵬得知這項數據有意外，認為只是巧合，更想按讚他的打擊表現，「看到他今天在攻擊端有好的表現，很替他開心。」

超過兩個月沒有勝投，黃子鵬坦言一直有想要衝破關卡的感覺，「自己不能洩氣、不能倒。」今天能贏，他將功勞歸給野手，「球隊前一天還在台南，野手真的滿辛苦，還有這樣的火力輸出，很感謝隊友。」

至於挨轟的打席，黃子鵬露出萌虎笑容回答：「學長（張進德）打得好，沒話說，69打69（背號），不用這樣吧～」

兩隊臨到9局大肆開火，猿隊9局上安打連連，悍將賬面上雖是0失誤，但林澤彬像是打電動按錯鍵般的傳球選擇，也為猿隊的攻勢添材火，爆打10人次、灌進6分；悍將9局下的攻勢也很兇悍，蘇俊璋面對8人次被敲5安打、1保送，狂瀉4分。

黃子鵬 張閔勛

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