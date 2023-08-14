快訊

1家6口新北雙溪戲水...父親救回兒子卻溺水命危 妻無力救援

外傳「內參民調」侯友宜還是老三 國民黨緊急回應

田徑／陸2女選手「太像男人」受關注 近日遭國際田總除名掀熱議

中職／「體力條」分析救援王混戰 曾峻岳更想揪團頒獎典禮

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊曾峻岳。本報資料照片
富邦悍將隊曾峻岳。本報資料照片

今年救援榜上無人獨走，5隊終結者形成大混戰，富邦悍將隊曾峻岳看人人有機會、各個沒把握的競爭態勢，並未把救援王放在視線內，「救援王是自己去頒獎典禮，比較想要全隊一起去。」

至今天賽前，味全龍隊林凱威以15次救援成功排名第一，接著是中信兄弟隊呂彥青的14次，曾峻岳與統一獅隊陳韻文都是13次，樂天桃猿隊豪勁12次，隨時都有可能榜首換人。

曾峻岳坦言，上半季打完時，以為自己應該沒機會、落後很多了，沒想到其實彼此差距不大，「以現在下半季狀況來說，各隊投手、打擊狀況都不錯，每個人都有機會，看哪一隊有比較長的連勝，可能就會衝出來。」

曾峻岳進一步以「體力條」分析，「現在救援投手看下來，應該陳韻文體力條是最滿的，其他人多少都有疲勞。」

他自己、呂彥青、林凱威都隨經典賽培訓提早開機，或多或少都有疲態。至於豪勁，曾峻岳的反應超直率，「我上半季看他上半季丟40局（實為38.2局）就覺得好累喔！好像滿常丟2局。」他說同為後援投手，有感受到那個局數有多可怕，「這樣一年下來要投80局欸！」

曾峻岳目標旅外，被問到想不想拿一座救援王再去日本，零猶豫回應：「想拿個總冠軍再去日本」。他在第一年領取新人王，看過冠軍隊全隊一起出席頒獎典禮的模樣，「拿一個救援王，自己去頒獎典禮，拿總冠軍是全隊一起去，感覺不一樣。」

曾峻岳 呂彥青 林凱威

延伸閱讀

中職／明星賽11球星、20女孩簽名 李多慧30日出席

中職／王勝偉關鍵二壘打擊沈呂彥青 本季首獲單場MVP

中職／龍隊第9局連3安突破呂彥青 兄弟3連敗收尾上半季

日職／哪隊需要曾峻岳？ 牛棚最差的樂天應是最佳選擇

相關新聞

中職／結緣即分手 雄鷹球帽獻林子偉祝福在新球隊高飛

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊交易生效在即，雄鷹今天按規定完成林子偉的註冊，完成交易的前置作業；結緣即告別，雄鷹球團祝福林子偉在新...

中職／交易前置作業就緒 雄鷹註冊林子偉準備「出貨」

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊交易生效在即，雄鷹今天按規定完成林子偉的註冊，完成交易的前置作業，下一步就將轉換為桃猿一員。

中職／首次搭台北捷運沒被注視？李多慧笑稱：對我沒興趣

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧昨天發布YT新影片，向粉絲分享自己休假期間在台灣做了哪些事。 李多慧再度造訪台北101，她也首次獨自搭乘台北捷運。朋友好奇詢問李多慧，搭捷運沒有一直被大家看嗎

中職／悍將辛元旭下二軍有功課 洋投伍茲有球威

中職富邦悍將隊13日將野手辛元旭下放二軍，今天拉上野手林澤彬，總教練丘昌榮表示，打擊教練有給辛元旭一些功課，讓他下二軍調...

中職／「體力條」分析救援王混戰 曾峻岳更想揪團頒獎典禮

今年救援榜上無人獨走，5隊終結者形成大混戰，富邦悍將隊曾峻岳看人人有機會、各個沒把握的競爭態勢，並未把救援王放在視線內，...

中職／投手負荷還可以 桃猿第28人啟用黃子鵬御用捕手

樂天桃猿、富邦悍將隊今天進行周一補賽，按規定有第28人可用，悍將啟用今天的先發投手黃保羅，猿隊則用在黃子鵬的御用捕手張閔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦