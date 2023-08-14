中職／「體力條」分析救援王混戰 曾峻岳更想揪團頒獎典禮

今年救援榜上無人獨走，5隊終結者形成大混戰，富邦悍將隊曾峻岳看人人有機會、各個沒把握的競爭態勢，並未把救援王放在視線內，「救援王是自己去頒獎典禮，比較想要全隊一起去。」

至今天賽前，味全龍隊林凱威以15次救援成功排名第一，接著是中信兄弟隊呂彥青的14次，曾峻岳與統一獅隊陳韻文都是13次，樂天桃猿隊豪勁12次，隨時都有可能榜首換人。

曾峻岳坦言，上半季打完時，以為自己應該沒機會、落後很多了，沒想到其實彼此差距不大，「以現在下半季狀況來說，各隊投手、打擊狀況都不錯，每個人都有機會，看哪一隊有比較長的連勝，可能就會衝出來。」

曾峻岳進一步以「體力條」分析，「現在救援投手看下來，應該陳韻文體力條是最滿的，其他人多少都有疲勞。」

他自己、呂彥青、林凱威都隨經典賽培訓提早開機，或多或少都有疲態。至於豪勁，曾峻岳的反應超直率，「我上半季看他上半季丟40局（實為38.2局）就覺得好累喔！好像滿常丟2局。」他說同為後援投手，有感受到那個局數有多可怕，「這樣一年下來要投80局欸！」

曾峻岳目標旅外，被問到想不想拿一座救援王再去日本，零猶豫回應：「想拿個總冠軍再去日本」。他在第一年領取新人王，看過冠軍隊全隊一起出席頒獎典禮的模樣，「拿一個救援王，自己去頒獎典禮，拿總冠軍是全隊一起去，感覺不一樣。」