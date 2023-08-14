中職／大限前補威能帝就是要用 桃猿洋投6取4有2鐵票

樂天桃猿隊今天再公布簽下新洋投，陣中已有6名外援，逼近8月31日的洋將註冊大限，將如何做取捨？總教練曾豪駒指出，終結者豪勁及新洋投威能帝基本上都會留下，剩下4人搶2席。

29歲的威能帝（Pedro Fernandez）身高183公分、體重79公斤，為右投右打，不具大聯盟資歷，旅美最高層級3A，在小聯盟成績相當穩定，曾豪駒不諱言，「現在會找來，就是確定（會留下）。」曾總指出，威能帝的球威不錯，也有好的變化球，看他在3A整體能力滿平穩，預計會在21日抵台。

猿隊目前陣中已有註冊洋將豪勁、霍爾、雷法、道博格，二軍還有尚未註冊的日籍投手由規，威能帝是第6位洋將，勢必要在8月31日大限前有所取捨。

曾豪駒坦言，確實有可能有人未獲一軍出賽機會就註銷，「那也是沒辦法。」雷法會先在本周重返一軍，由規還要看看他下一場在二軍的出賽。

以現況來看，豪勁、威能帝都會留下，其他4人競爭2個名額，「不到100%，但目前設定是這樣。」猿隊近年罕見收集洋將海，曾豪駒也說：「近幾年來講是比較罕見，就是想要在下半季補強投手這一塊。」