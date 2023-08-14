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中職／結緣即分手 雄鷹球帽獻林子偉祝福在新球隊高飛

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋以及總教練洪一中，日前與林子偉碰面，除了完成合約細節洽談，也將雄鷹球帽送給林子偉。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋以及總教練洪一中，日前與林子偉碰面，除了完成合約細節洽談，也將雄鷹球帽送給林子偉。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹樂天桃猿隊交易生效在即，雄鷹今天按規定完成林子偉的註冊，完成交易的前置作業；結緣即告別，雄鷹球團祝福林子偉在新的球隊展翅高飛，期待未來在場上相見。

雄鷹送出以狀元籤選進的林子偉，換來猿隊3名選手以及王柏融的議約權，按規定球團必須擁有選手合約、完成註冊才能將選手交易，雄鷹已完成與林子偉的合約，今天進一步完成註冊，下一步將在明天「出貨」交易至猿隊。

雄鷹球團表示，「雖然基於現階段的隊形考量，我們忍痛割捨子偉，不過彼此之間就像隊友般的情感連結，不會改變！」

雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋以及總教練洪一中，日前曾與林子偉碰面，除了完成合約細節洽談，也將雄鷹球帽送給林子偉，彼此交換未來規畫。

球團表示，「如今隨著交易程序完成，未來我們將在不同的環境各自努力，台鋼雄鷹仍祝福子偉在新的球隊展翅高飛，也期待在球場上相見的日子到來。人生何處不相逢，期待未來，就像這一次的『鷹猿際會』，持續會有美好的緣分發生！」

林子偉 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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