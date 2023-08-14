中職／悍將洋投瑞恩的中文小老師是陽岱鋼 愛上米糕、米漢堡

富邦悍將隊新洋投瑞恩帶著陽岱鋼教的中文來台，本周有機會在一軍「開箱」，來台幾天已經愛上各式米料理，對筒仔米糕、米漢堡都喊讚。

瑞恩9日來台，11日已在二軍出賽，面對兄弟二軍先發5局只用59球，被敲2安打、失1分，送出6次三振。總教練丘昌榮表示，「我是有看到片段，前面幾局還OK，控制力稍差一點，但來台灣不到一個禮拜，整體上看起來是還不錯。」

瑞恩本周有可能在一軍出賽，但悍將陣中已有註冊滿額的4位洋投，若要登錄勢必要有取捨，目前還沒有答案要淘汰誰，丘總表示，「現在還不確定，還有幾天的空間。」肯特也有可能在大限前再於一軍出賽。

對於本周在一軍出賽，瑞恩表示已經準備就緒，「準備方式和在美國一樣，會讓自己準備好，這禮拜可以出賽。」在二軍的出賽見到年輕隊友們，也讓他直呼有趣。

瑞恩一見到媒體就頻頻以「你好」打招呼，他透露在美國時就有與大西洋聯盟海波因特搖滾樂手隊友陽岱鋼請教幾句中文，「像是你好、再見，都是和陽岱鋼學的。」抵台第一天在機場用餐，也馬上問了翻譯「好吃」要怎麼說。

瑞恩一吃米糕就愛上，認為和在美國吃到的米飯很不一樣，被問到還有沒有開發其他喜歡的食物，想到摩斯漢堡的米漢堡，「也是在美國吃不到的食物。」