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中職／阿迷趴公布主題球衣 前兄弟、現上兵潘韋辰開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊阿迷趴將穿著主題球衣「林地勇虎」出賽。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊阿迷趴將穿著主題球衣「林地勇虎」出賽。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊本周舉辦阿迷趴（ARMY PARTY），企畫之一將在球場進行國軍致敬活動，17日賽前由五大單位領唱國歌，主題球衣「林地勇虎」亮相。

賽前隆重邀請到國軍藝工隊表演並由劉家嫻少校主持。第三作戰區、海軍陸戰隊66旅官兵代表、憲兵隊、警察、消防五大單位代表共同領唱國歌，全猿共同致敬此次漢光演習。中外野將由21砲指部官兵展開大國旗，為阿迷掀起開幕高潮。

國軍表定活動預計為下午6點05分開始，隆重的國歌致敬儀式彰顯國軍，桃猿球員在這3天也將穿上阿迷新球衣「林地勇虎」實戰上場來向第11年的阿迷趴致敬。持軍人身分證至現場買票享50元折價優惠（限本人）。

「林地勇虎」球衣向陸軍「親愛精誠」、忠誠軍風致敬，首度採用符合迷彩潮界的大身設計，帽款搭配戰地氛圍的軍事偽裝迷彩巨R貼繡，象徵國軍就是人民生活最大的支持。

8月17日阿迷趴開球嘉賓邀請第三作戰區五三工兵群潘韋辰上兵代表，他與棒球淵源頗深，曾效力中信兄弟隊。

樂天桃猿隊阿迷趴將穿著主題球衣「林地勇虎」出賽。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊阿迷趴將穿著主題球衣「林地勇虎」出賽。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 潘韋辰 中信兄弟

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