中職／阿迷趴公布主題球衣 前兄弟、現上兵潘韋辰開球

樂天桃猿隊本周舉辦阿迷趴（ARMY PARTY），企畫之一將在球場進行國軍致敬活動，17日賽前由五大單位領唱國歌，主題球衣「林地勇虎」亮相。

賽前隆重邀請到國軍藝工隊表演並由劉家嫻少校主持。第三作戰區、海軍陸戰隊66旅官兵代表、憲兵隊、警察、消防五大單位代表共同領唱國歌，全猿共同致敬此次漢光演習。中外野將由21砲指部官兵展開大國旗，為阿迷掀起開幕高潮。

國軍表定活動預計為下午6點05分開始，隆重的國歌致敬儀式彰顯國軍，桃猿球員在這3天也將穿上阿迷新球衣「林地勇虎」實戰上場來向第11年的阿迷趴致敬。持軍人身分證至現場買票享50元折價優惠（限本人）。

「林地勇虎」球衣向陸軍「親愛精誠」、忠誠軍風致敬，首度採用符合迷彩潮界的大身設計，帽款搭配戰地氛圍的軍事偽裝迷彩巨R貼繡，象徵國軍就是人民生活最大的支持。