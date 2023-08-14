中職／交易前置作業就緒 雄鷹註冊林子偉準備「出貨」

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊交易生效在即，雄鷹今天按規定完成林子偉的註冊，完成交易的前置作業，下一步就將轉換為桃猿一員。

雄鷹送出狀元籤選進的林子偉，換來猿隊3名選手以及王柏融的議約權，按規定球團必須擁有選手合約、完成註冊才能將選手交易，雄鷹已完成與林子偉的合約，今天進一步完成註冊，交易完成後仍待猿隊與林子偉針對合約細項討論。

聯盟規章中選手交易辦法第119條「註冊與登錄」中所述，被交易選手於交易生效時，將自動被撤出原球團之註冊與登錄名單外；獲得交易選手之球團必須在與選手簽約後向聯盟繳交契約、進行註冊事宜。

猿隊朝16日為林子偉舉辦加盟記者會準備中，能否在本周穿上猿隊戰袍亮相，還要看他報到後的準備狀況。