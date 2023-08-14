籃球／世界盃熱身賽當契機 立陶宛教練團、波多黎各傳奇開教練研習營

「FIBA世界盃2023熱身賽」將於19日到22日於新北市新莊體育館登場，球場上熱血激昂，球場下也將展開「國際教練研習營」進行交流，研習營邀請到立陶宛國家代表隊教練團與波多黎各國家代表隊傳奇球星擔任講師，並於「FIBA世界盃2023熱身賽」賽事期間進行教練研習課程與賽場經驗分享。

本次國際教練研習營以「FIBA世界盃2023熱身賽」為契機，邀請國家代表隊於在台期間進行教練課程，展開國際籃球交流，立陶宛籃協理事長巴爾席納斯（Mindaugas Balciunas）表示，很榮幸收到教練研習營的邀請，以國家代表隊的經驗作為分享與傳承，「期待能促進台灣籃球進步與成長，透過教練研習與賽事交流，成為挑戰世界籃球強權的養份，邁向更高國際賽事層級。」

「國際教練研習營」共有4堂精選課程，由立陶宛國家代表隊教練團林克維丘斯（Tomas Rinkevicius）、齊貝納斯（Giedrius Zibenas）、馬特克維修斯（Benas Matkevicius）與波多黎各傳奇球星阿洛尤（Carlos Arroyo）聯手展開。

林克維丘斯現為立陶宛國家代表隊教練與立陶宛職業籃球隊Anterior Princepal總教練，以立陶宛為例，分享歐式團隊進攻體系，利用傳導及走位創造輕鬆取分機會；現任立陶宛國家隊教練代表與IBU國際籃球大學執行長的齊貝納斯以防守體系建立為主軸，講述歐洲強隊如何限制體能怪物。

現代籃球必備的數據化分析，由立陶宛國家代表隊數據分析師馬特克維修斯以國家代表隊與NBA波士頓賽爾提克球探經驗作為授課內容，從分析師角度制定致勝策略；以狂野球風擊敗各國強權在籃壇歷史留名的阿洛尤，研習課程中將分享小後衛闖蕩NBA的經驗與技能。

本次國際教練研習營將邀請立陶宛U16男子籃球國家代表隊現役成員擔任課程訓練員，為學員進行戰術示範等動作。