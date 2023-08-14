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貝比魯斯少棒賽／爭冠 我1分飲恨
中華少棒代表隊在美國貝比魯斯聯盟舉辦的世界少棒賽中，一路過關斬將，拿下國際組分組賽冠軍，昨天對戰美國組分組賽冠軍的俄亥俄河谷代表隊，爭奪世界少棒賽事總冠軍，中華隊雖在第4局先拿下1分，但美國隊5局下連拿2分，中華隊最後以1分之差惜敗。
貝比魯斯聯盟Cal Ripken世界少棒錦標賽8月4日在美國密蘇里州開打，台灣這次由宜蘭縣蓬萊國小組訓，來自4個縣市、15名球員組成聯隊參賽，其中13名是來自原鄉部落的孩子，這也是該聯盟成立70逾年來，首次有中華代表隊參與。
這次一共有11個國家、34支球隊參賽，中華小將在國際組預賽時，依序擊敗墨西哥、加勒比海、澳洲、韓國及日本隊，昨天台灣時間清晨5點半迎戰美國組的俄亥俄河谷代表隊。
兩隊一開戰就陷僵局，前3局都無法得分，第4局中華隊先攻拿下1分，但美國隊防守嚴密，並在4局下連攻2分，最後美國隊以2比1拿下勝戰。
由於這次是中華代表隊首度參加貝比魯斯聯盟舉辦的世界少棒球，裁判、主審都對中華隊的球品、紀律、精神給予肯定，15名球員以宜蘭縣蓬萊國小的7名小將為主力，搭配宜蘭縣三星國中、南投縣千秋國小、台中市力行國小、上楓國小、新竹縣關西國中棒球好手，即便這次無緣拿下世界冠軍，粉絲仍大讚雖敗猶榮。
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