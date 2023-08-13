中職／上周0勝→本周4勝 獅隊熱機完畢再度站穩全年第一

統一獅隊複製上半季開低走高的曲線，今天再以2：0擊敗樂天桃猿隊後，單周5戰打下4勝，此役繳出6.1局無失分的古林睿煬，今年首度對富邦悍將隊以外的球隊投進第7局，取得本季第4勝。

古林睿煬先發6.1局被敲4安打，第3局起一度連續解決11人次，第7局、一出局後先保送梁家榮，再被成晉敲出安打，留下一、二壘跑者交到劉軒荅手中，讓林泓育敲出游擊方向滾地球形成雙殺，守住古林睿煬的無失分好投。

古林睿煬本季前8場先發，共4場投進第7局，對手都是悍將，這是他本季第一次對悍將以外的球隊於第7局繼續站上投手丘。

兩軍安打都不多，猿隊洋投道博格先發6局也只被敲4安打，但出現4次保送，失分出現在3局下，保送張偉聖、林安可敲安上壘，陳傑憲敲出適時安打送回兩名隊友。

獅隊下半季起步低迷，前一周5戰甚至0勝進袋，一度將全年戰績第一讓給味全龍隊，本周重新踩穩腳步，取得4勝1敗，對中信兄弟、味全龍（2勝）、猿隊都贏球，僅輸給悍將，也在全年戰績榜上擴大領先龍隊2場。