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中職／徐若熙二軍登板8球三上三下 最快球速151公里

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊投手徐若熙。本報資料照片
味全龍隊投手徐若熙。本報資料照片

味全隊投手徐若熙持續朝重返一軍賽場前進，今天面對統一獅隊二軍先發，投1局只用8球三上三下，根據中職紀錄系統顯示最快球速151公里。

徐若熙去年手肘韌帶出現撕裂傷，從一開始採注射治療未見好轉，最終逃不過TJ手術一途在7月動刀，復健進度順利，已經展開實戰，先是8日在自辦賽對U18中華培訓隊投1局，龍隊自家測到最快球速156公里，今天在二軍例行賽登板。

徐若熙面對獅隊二軍，先是讓何恆佑敲出游擊方向滾地球出局，面對羅暐捷飆出三振，再讓林培緯打成一壘方向滾地球出局，共用8球，其中7球是好球。

已完成簽約的張景淯在第2局接手投球，最快球速145公里，投1局未被敲安、無失分，面對郭阜林投出保送。

劉時豪5打數敲出4安打、4分打點帶動，龍隊打線在3到5局都有分數進帳，第3局李展毅的安打開張分數，劉時豪緊接著從江承諺手中敲出三分砲，第4局再有4安打、2次四死球保送的串聯攻下3分，第5局冉承霖的三壘打、王順和的高飛犧牲打再添分數，龍隊最大握有9：0領先，終場以9：2擊敗獅隊二軍。

徐若熙 球速

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