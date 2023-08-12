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中職／潘威倫投3局失5分 成獅隊史最年長出賽先發投手

中央社／ 台北12日電
睽違315天後，中華職棒統一獅隊投手潘威倫12日再於一軍先發登板，以41歲又160天改寫統一獅隊史最年長出賽先發投手紀錄。（統一獅隊提供）
睽違315天後，中華職棒統一獅隊投手潘威倫12日再於一軍先發登板，以41歲又160天改寫統一獅隊史最年長出賽先發投手紀錄。（統一獅隊提供）

中職統一獅隊投手潘威倫睽違315天再於一軍先發，今天對富邦悍將隊投3局失5分，球隊落後時退場，挑戰生涯149勝再等等，但以41歲又160天改寫獅隊史最年長出賽先發投手紀錄。

中職統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰富邦悍將隊，由陣中老經驗投手潘威倫先發，潘威倫1局上讓悍將隊打者3上3下，2局上1人出局後被申皓瑋敲出陽春砲。

潘威倫3局續投有狀況，單局被敲出4支安打、投出1次四壞保送，失掉4分，3局上投完球隊1比5落後，獅隊3局下靠著接連四壞保送、陳鏞基安打攻佔滿壘，再靠著滾地球跑回1分。

潘威倫今天總計用51球投3局，被敲出5支安打，包括1發全壘打，投出2次三振，失掉5分責失分；潘威倫今天賽前個人中職生涯累積148勝、已經是中職紀錄。

潘威倫今天先發出賽雖然無緣勝投，但以41歲又160天年紀出賽，改寫郭源治40歲又346天紀錄，成為獅隊史最年長出賽的先發投手。

潘威倫 中職

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