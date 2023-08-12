中職／福來喜離台時間未定 兄弟開條件明年有緣再見
中信兄弟隊新洋投艾士特（Eric Stout）明天將在一軍初登板，為了空出洋將名額，捕手福來喜今天遭到註銷，兄弟球團表示，福來喜下周仍隨一軍移動，離台時間未定。
兄弟明天在洲際主場面對味全龍隊，先發投手推出新洋投艾士特，需要在今天先進行註冊，因此已經滿編的洋將名單中，將福來喜正式註銷。
今、明天在洲際主場還看得到福來喜，兄弟球團開出明年續留的條件給福來喜參考，中信兄弟球團表示，尊重福來喜的選擇與考量，下周仍會隨一軍移動，目前尚未確定離台時間。
兄弟目前能夠支撐一軍的本土投手有鄭凱文、鄭浩均、余謙，二軍還有魏碩成、黃恩賜待命，只不過鄭浩均9月將支援亞運，黃恩賜跟去年主力吳哲源仍在復健階段，可能9月才能歸隊，在洋將抉擇上還是以投手為主。
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