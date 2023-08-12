棒球／貝比魯斯少棒賽中華勝日本 13日拚世界賽冠軍

貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽國際組冠軍戰今天舉行，中華隊以8比3擊敗日本隊，晉級世界大賽冠軍戰，明天將與美國組俄亥俄河谷（Ohio Valley）隊代表爭冠。

貝比魯斯聯盟Cal Ripken世界少棒錦標賽8月4日在美國密蘇里州開打，中華隊此次由宜蘭縣蓬萊國小組訓，來自4個縣市、15名球員組成聯隊參賽，其中13名是原鄉部落的孩子。

此次Cal Ripken少棒層級預賽分美國組和國際組，共11個國家、34支球隊參賽，中華隊在國際組預賽依序擊敗墨西哥、加勒比海、澳洲、韓國，晉級國際組4強賽，昨天再度與韓國碰頭，以6比1拿勝、晉級國際賽冠軍戰，今天與賽前同樣不敗的日本隊交手。

比賽1局下日本隊靠著接連2支安打攻下1分，中華隊2局上反攻，簡愷樂敲出左外野安打，曾詣超犧牲觸擊推進，再靠著曹格安游擊方向滾地球送回壘上跑者、扳平比數。

中華隊5局上再起攻勢，抓準日本隊投手不穩，靠著曹格安、龔永仁、田翔睿接連安打攻占滿壘，幸鑫擊出內野滾地送回1分，林承宏選到保送，陳柏笙一棒敲出直擊全壘打牆上的清壘二壘安打，幫助球隊拉開領先優勢。

日本隊更換投手仍無法阻止中華隊球隊的攻擊，6局上再靠著田翔瑞擊出中外野深遠的三壘安打、投手暴投多添保險分。

中華隊今天派出投手曾詣超先發，1局下失掉1分，但越投越穩，6局下後援投手俞景皓接替登板，日本隊展現韌性、再攻下2分，中華隊投手群適時穩住陣腳、沒有多掉分數。

先發投手曾詣超從小跟著哥哥進入球隊，一開始還是板凳球員，小學四年級開始有上場比賽的經驗，雖然學校球隊並非是體育班，這一次獲得機會出國比賽，爸媽也有隨行；曾詣超的媽媽表示，發現國外孩子是很享受棒球比賽，教練也是以鼓勵取代責罵，讓棒球運動融入在生活當中，經過大賽的洗禮，相信曾詣超在棒球這條路可以更相信自己。

下一場比賽將於台灣時間13日上午5時30分與美國組冠軍俄亥俄河谷（Ohio Valley）隊代表交手，爭取Cal Ripken世界少棒錦標賽世界賽冠軍頭銜。