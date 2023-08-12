中職／兄弟迎洋投艾士特掰了福來喜 正式結束洋砲時代

中信兄弟隊跟進全洋投路線，為了升上新洋投艾士特（Eric Stout），決定註銷外籍捕手福來喜，中職本季外籍野手數字也歸零，正式結束洋砲時代。

艾士特於7月19日抵台，8月1日對味全二軍用81球投6局無失分，距離8月31日的洋將登錄大限已近，兄弟必須盡快決定洋將人選，決定明天安排艾士特在一軍初登板。

由於兄弟洋將人數已經滿編，捕手福來喜成為被註銷對象，代表今年球季不得再行註冊，留下的德保拉、泰樂、艾里歐都是洋投。

中職2021年球季改採低彈性比賽用球，打者手感明顯降溫，帶來的改變是2022年各隊積極尋找外籍打者助陣，然而收到的效果有限。

今年球季僅福來喜續留，也是唯一外籍打者，倚重的是他在守備、引導投手方面的長才，如今隨著福來喜遭到註銷，中職五隊的外籍戰力全數皆為投手。