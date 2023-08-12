甲子園／台灣留學生謝喬恩猛打賞 13日出賽對手點名提防

日本高知中央高校明天將在夏季甲子園賽事出戰大阪履正社高校，而在首戰就繳出「猛打賞」漂亮成績的台灣留學生謝喬恩，已被對手監督「點名」提防，成為這場賽事觀戰焦點之一。

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）明天將舉行第8天賽事，總計全天共4場比賽，當地時間上午8時進行的第一場比賽由高知中央高校（簡稱高知中央）對上履正社高校（簡稱履正社）。

高知中央棒球隊今年成軍55年，創隊史首闖甲子園紀錄，並順利在8月7日首戰擊敗隔壁縣愛媛縣的川之江高校。

履正社是甲子園常勝軍，隊史總計出賽10次春季甲子園，拿過兩次亞軍及一次四強資格；在夏季甲子園部分，包括今年在內總計出賽5次，2019年奪下隊史首座冠軍。

日本朝日新聞報導，履正社監督多田晃談到明天賽事要特別警戒的高知中央球員時，特別點名幾位投手與打者，而謝喬恩就是其中一人。

就讀高知中央高校二年級的台灣留學生謝喬恩，8月7日在甲子園首戰表現相當活躍，5打數3安打4分打點的「猛打賞」，助高知中央首戰告捷。

謝喬恩8月7日擔任首棒打者，2局第2打席從川之江高校王牌左投山內太暉手中，敲出助球隊先馳得點的適時安打；接著在3局再敲安，為球隊追加2分；5局又敲出一支適時二壘安打。

謝喬恩從小學二年級開始打棒球，曾於2018年代表中華隊出賽U12亞洲少棒錦標賽。在看了日本高中棒球的實況轉播後，開始對在甲子園打球懷抱憧憬；加上父母親也支持，於是進入棒球隊中曾有台灣留學生的高知中央就讀。

謝喬恩目前身高172公分、體重71公斤，但在赴日前的體型更纖瘦。對謝喬恩的未來抱持期待的高知中央監督太田弘昭，希望謝喬恩多吃一點進行訓練；謝喬恩在球隊訓練結束後，也會利用晚間自主進行負重訓練。

太田說，謝喬恩雖然身材纖瘦但很努力，「希望他能順利茁壯成長」。

除了打擊表現令人讚賞，謝喬恩守備也不含糊。高知中央隊長西岡悠慎說，謝喬恩是很能打的選手，8月7日當天也擔任首棒打者，最後還讓大家看到守備美技，「我認為他將成為球隊的關鍵人物」。

「體育報知」報導，除了謝喬恩在今年夏季甲子園有3支安打4分打點的活躍表現，2014年春季甲子園時，就讀八戶學院光星高校的台灣選手蔡鉦宇，也上演過單場3安「猛打賞」。

同樣是台灣留學生，當年就讀沖繩尚學高校的崔哲瑋，也在2019年夏季甲子園上演單場3支安打2分打點的好表現。

至於投手部分，2003年夏季甲子園時就讀日南學園的台灣留學生蕭一傑，曾在對戰富山商業高校時登板。