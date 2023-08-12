快訊

夏威夷野火爆陰謀論 元凶非氣候變遷而是「它」：能讓太平洋燒起來

大陸未開放陸客團來台灣 李彥秀曝台灣旅行業不滿原因

柯文哲競選總部設新北？民眾黨議員曝「有聽說」、揭1可能原因

甲子園／台灣留學生謝喬恩猛打賞 13日出賽對手點名提防

中央社／ 東京12日綜合外電報導
首戰就繳出「猛打賞」漂亮成績的台灣留學生謝喬恩，已被對手監督「點名」提防。 截自推特
首戰就繳出「猛打賞」漂亮成績的台灣留學生謝喬恩，已被對手監督「點名」提防。 截自推特

日本高知中央高校明天將在夏季甲子園賽事出戰大阪履正社高校，而在首戰就繳出「猛打賞」漂亮成績的台灣留學生謝喬恩，已被對手監督「點名」提防，成為這場賽事觀戰焦點之一。

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）明天將舉行第8天賽事，總計全天共4場比賽，當地時間上午8時進行的第一場比賽由高知中央高校（簡稱高知中央）對上履正社高校（簡稱履正社）。

高知中央棒球隊今年成軍55年，創隊史首闖甲子園紀錄，並順利在8月7日首戰擊敗隔壁縣愛媛縣的川之江高校。

履正社是甲子園常勝軍，隊史總計出賽10次春季甲子園，拿過兩次亞軍及一次四強資格；在夏季甲子園部分，包括今年在內總計出賽5次，2019年奪下隊史首座冠軍。

日本朝日新聞報導，履正社監督多田晃談到明天賽事要特別警戒的高知中央球員時，特別點名幾位投手與打者，而謝喬恩就是其中一人。

就讀高知中央高校二年級的台灣留學生謝喬恩，8月7日在甲子園首戰表現相當活躍，5打數3安打4分打點的「猛打賞」，助高知中央首戰告捷。

謝喬恩8月7日擔任首棒打者，2局第2打席從川之江高校王牌左投山內太暉手中，敲出助球隊先馳得點的適時安打；接著在3局再敲安，為球隊追加2分；5局又敲出一支適時二壘安打。

謝喬恩從小學二年級開始打棒球，曾於2018年代表中華隊出賽U12亞洲少棒錦標賽。在看了日本高中棒球的實況轉播後，開始對在甲子園打球懷抱憧憬；加上父母親也支持，於是進入棒球隊中曾有台灣留學生的高知中央就讀。

謝喬恩目前身高172公分、體重71公斤，但在赴日前的體型更纖瘦。對謝喬恩的未來抱持期待的高知中央監督太田弘昭，希望謝喬恩多吃一點進行訓練；謝喬恩在球隊訓練結束後，也會利用晚間自主進行負重訓練。

太田說，謝喬恩雖然身材纖瘦但很努力，「希望他能順利茁壯成長」。

除了打擊表現令人讚賞，謝喬恩守備也不含糊。高知中央隊長西岡悠慎說，謝喬恩是很能打的選手，8月7日當天也擔任首棒打者，最後還讓大家看到守備美技，「我認為他將成為球隊的關鍵人物」。

「體育報知」報導，除了謝喬恩在今年夏季甲子園有3支安打4分打點的活躍表現，2014年春季甲子園時，就讀八戶學院光星高校的台灣選手蔡鉦宇，也上演過單場3安「猛打賞」。

同樣是台灣留學生，當年就讀沖繩尚學高校的崔哲瑋，也在2019年夏季甲子園上演單場3支安打2分打點的好表現。

至於投手部分，2003年夏季甲子園時就讀日南學園的台灣留學生蕭一傑，曾在對戰富山商業高校時登板。

甲子園 棒球

延伸閱讀

中職／再見安都在811 王威晨、王光輝父子檔寫傳奇歷史

留學貸款上限10年來首放寬！ 碩士可貸120萬、博士240萬

棒球／陽岱鋼獨聯本季第9轟出爐 2安2打點助隊搶勝

謝喬恩甲子園好表現被注意到了！日媒大篇幅全漢字報導「臺灣留學生謝猛打」

相關新聞

中職／兄弟迎洋投艾士特掰了福來喜 正式結束洋砲時代

中信兄弟隊跟進全洋投路線，為了升上新洋投艾士特（Eric Stout），決定註銷外籍捕手福來喜，中職本季外籍野手數字也歸...

中職／再見安都在811 王威晨、王光輝父子檔寫傳奇歷史

中信兄弟隊王威晨昨晚敲出中職史上第451支再見安打，也是個人生涯第1支，對他來說難能可貴，也締造奇蹟般的巧合，與父親王光...

中職／謝謝你們！猿隊邀王溢正、藍寅倫、翁瑋均開球

樂天桃猿隊與台鋼雄鷹隊交易換來狀元林子偉，代價是王柏融的契約權以及三位球員，交易將在15日生效，當天猿隊要在桃園主場對上...

甲子園／台灣留學生謝喬恩猛打賞 13日出賽對手點名提防

日本高知中央高校明天將在夏季甲子園賽事出戰大阪履正社高校，而在首戰就繳出「猛打賞」漂亮成績的台灣留學生謝喬恩，已被對手監...

棒球／陽岱鋼獨聯本季第9轟出爐 2安2打點助隊搶勝

效力美國獨立聯盟大西洋聯盟高點搖椅隊的台灣好手陽岱鋼今天單場2安、本季第9轟出爐，貢獻2分打點，延長賽13局上敲出超前比...

中職／林子偉加盟猿加分 陳冠宇認證王溢正「雞婆」助鷹

樂天桃猿隊與台鋼雄鷹隊進行4換1交易，林子偉的加盟對猿隊下半季來說是一大補強，總教練曾豪駒開始思考陣容安排，台鋼則獲得有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦